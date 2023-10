Perez begrijpt werkelijk niets van opmerking over uiterlijk arbiter Nick Smit

Zondag, 22 oktober 2023 om 22:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:57

Kenneth Perez verbaast zich over opmerkingen van Mike Snoei over het uiterlijk van arbiter Nick Smit. De trainer van Telstar was vrijdagavond woest vanwege een beslissing van de scheidsrechter in het verloren duel met NAC Breda (3-1) en liet zich uit over de tatoeages van Smit. Onbegrijpelijk, zo laat Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend weten.

In de achttiende speelminuut van het duel tussen NAC Breda en Telstar kreeg de thuisploeg een strafschop toegekend van Nick Smit. Aanleiding was een vermeende handsbal van Mitch Apau, die de bal van dichtbij op zijn arm kreeg na een voorzet van Victor Wernersson.

Arbiter Nick Smit op het achtergrondscherm in de studio van ESPN

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanaf elf meter zorgde Dominik Janosek voor de 1-1 en uiteindelijk ging NAC met de zege aan de haal. Na afloop uitte Telstar-trainer Snoei zijn woede richting Smit en maakte daarbij een opmerking over het uiterlijk van de arbiter.

“Ik ben blij dat ik me tegenwoordig in kan houden, want anders had ik weer een kaartje kunnen krijgen”, zei Snoei voor de camera van ESPN. “En Smit, alsjeblieft... Het dieptepunt is dat hij na de rust met ons het veld weer op loopt en zijn excuses aanbiedt aan Apau en aan mij.”

“Maar als je toch onder die plakplaatjes zit... Hij heeft twee armen vol met tattoos; doe dan ook eens stoer en raak niet onder de indruk van zo’n stadion”, vervolgde Snoei. “Wuif zoiets gewoon weg. Ik vroeg hem: ‘Wat heb jij dan gezien? Dacht je echt dat die arm omhoog was?’ Daar had hij geen antwoord op”, besloot Snoei vrijdagavond.

Perez is niet te spreken over de opmerkelijke uitspraken van Snoei. “Wat hebben die tatoeages ermee te maken? Daar ben ik nou echt wel benieuwd naar. Hij associeert dus plakplaatjes, tatoeages, met stoer zijn.”

“Dat is toch totaal niet aan de orde? Wat maakt het uit of hij honderd of nul tatoeages heeft?”, besluit Perez. “Ik snap wel dat het irritant is, maar om dan te beginnen over zijn uiterlijk...”