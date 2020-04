‘Barcelona heeft lijntjes uitgegooid, alleen nog niet officieel richting Ajax’

Nicolás Tagliafico is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dragende speler bij Ajax. De linksback is met zijn 27 jaar echter wel op een leeftijd gekomen dat hij aan een volgende stap in zijn loopbaan denkt en de Argentijn lijkt verschillende opties te hebben. Afgelopen week doken in Spanje berichten op over de interesse van Barcelona en volgens Ajax-watcher Marco Timmer van Voetbal International zit er zeker een kern van waarheid in de geruchten.

Timmer heeft aan de hand van de berichten navraag gedaan binnen Ajax en ook in Spanje: “Er schijnt toch wel wat van waar te zijn. Eigenlijk wordt Tagliafico al anderhalf jaar gelinkt aan Atlético Madrid”, vertelt hij op de website van zijn werkgever. Timmer geeft echter aan dat de coronacrisis op dit moment een grote invloed heeft op de transferstrategieën van de grote clubs: “Atlético Madrid staat bijvoorbeeld nu nog niet op een Champions League-plaats, dat is voor hen wel belangrijk.”

Barcelona heeft met Jordi Alba en Júnior Firpo momenteel twee opties linksachterin en Timmer acht het waarschijnlijk dat een van hen zal moeten vertrekken als de Catalanen echt concreet willen worden voor Tagliafico: “Maar er zijn wel degelijk lijntjes uitgegooid, alleen nog niet officieel richting Amsterdam. Marc Overmars heeft bevestigd dat nog geen enkele club zich gemeld heeft voor Tagliafico. Dat hij wel een stap wil maken is duidelijk en ik verwacht eerlijk gezegd ook dat hij een van de spelers is die een stap gaat maken.”

Timmer vraagt zich wel af of Tagliafico er goed aan zou doen om juist voor Barcelona te kiezen: “Het is een beetje de vraag wat je nodig hebt: als je Tagliafico haalt, weet je wat je krijgt. Het is niet de meest verfijnde voetballer natuurlijk.” De journalist vraagt zich daarom af of Atlético niet een betere optie zou zijn: “In zo’n hele hechte defensie met een speelstijl die wat dat betreft wat beter bij hem past. Aan de andere kant: als hij zijn droom waar kan maken als vervanger van Alba of als stand-in, kan ik me voorstellen dat ene meneer Lionel Messi een goed woordje voor hem heeft gedaan. Want die kent hem natuurlijk van de Argentijnse nationale ploeg.”