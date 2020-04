Ronald de Boer stelt favoriete ‘Ajax-elf’ samen: ‘Waarom Bergkamp niet?’

Ronald de Boer werd opgeleid door Ajax en speelde uiteindelijk negen jaar, onderbroken door twee seizoen bij FC Twente, in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist, won met Ajax onder meer de Champions League, de wereldbeker voor clubs, vijf landstitels en twee keer de KNVB Beker. Op verzoek van Ajax stelt De Boer een elftal samen met zijn tien beste ploeggenoten uit zijn tijd in Amsterdam.

In het doel kiest De Boer voor Edwin van der Sar, die hij een ‘exceptionele keeper’ noemt. “Ik zeg vaak dat linksbuitens en keepers een beetje gestoord zijn. Edwin is echt een uitzondering op die regel. Hij had geen rituelen, bleef altijd nuchter zijn werk doen, namelijk ballen stoppen”, zegt De Boer op de website van Ajax. De rechtsback in het elftal van De Boer is Michael Reiziger, met wie hij een tandem vormde op de rechterkant. “Wij konden lezen en schrijven met elkaar. Daarnaast was Michael een hele goede verdediger. Hij had snelheid, kon goed verdedigen en maakte nooit domme overtredingen.”

Het centrale duo van het elftal van De Boer bestaat uit Frank Rijkaard en Danny Blind. “Er zijn natuurlijk veel spelers die na hun internationale avonturen terugkeren bij Ajax, en dat is vaak een beetje behelpen. Maar bij Frank was daar geen sprake van. Hij was fysiek zo onwijs sterk en bracht veel kwaliteit met zich mee. Als je zag wat hij met zijn kwaliteiten en charisma teweegbracht, dat was indrukwekkend”, zegt de oud-middenvelder over Rijkaard. De Boer is lovend over de ‘intelligentie’ van Blind en stelt dat zijn omschakeling ‘fenomenaal’ was. “Ik moet zeggen dat ik best wat herken in het spel van zijn zoon. De rust bewaren, het inzicht en weten wanneer én waar er ruimte ligt.”

De favoriete Ajax-elf van Ronald de Boer.

Tweelingbroer Frank speelt in het elftal van De Boer als linksback. “Hij had van achteruit een van de beste passes in Nederland in die tijd. Hoe vaak hij wel niet Bryan Roy of Marc Overmars wegstuurde…dat was niet normaal”, klinkt het lovend. Het middenveld bestaat naast De Boer uit Edgar Davids en Jari Litmanen. “Edgar was in zijn spel vergelijkbaar met jongens als Kanté, Makélélé, Casemiro en Neeskens. Ze kunnen heel goed voetballen, maar brengen ook agressie in de ploeg.”

De Boer looft het arbeidsethos van Litmanen en zijn afwerking met zowel links als rechts. De aanval van het elftal bestaat uit Finidi George (‘Iemand zonder poeha. En hij had een ongelooflijk loopvermogen’), Patrick Kluivert en Marc Overmars. “Kluivert was krachtig, snel, kon met links en rechts scoren en ook nog eens heel goed koppen. Daarnaast was hij altijd hongerig voor de goal. Zulke spitsen zie je tegenwoordig niet super veel meer. Je zou hem kunnen vergelijken met types als Haaland en Lewandowski. Mensen zullen zich misschien afvragen; waarom Bergkamp niet als nummer 9? Met hem heb ik maar een halfjaartje samen in een team gezeten. Dennis was ook echt een geweldige spits. Net zoals Kanu natuurlijk.”

Overmars wordt bestempeld als ‘geweldige linksbuiten’ en De Boer vertelt dat de huidige directeur voetbalzaken van Ajax vooral zijn snelheid op een goede manier gebruikte. “Tegenwoordig zie je dat veel spelers hun snelheid verkeerd gebruiken: zij moeten eens goed naar beelden van Marc kijken. Daarvan kunnen ze een hoop leren. Marc en ik voelden elkaar perfect aan. Als ik in de spits stond, wist ik precies wanneer hij al onderweg was. Marc zocht altijd op een goede manier diepte.”