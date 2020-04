‘Grootverdieners Arsenal-selectie vegen ’corona-pakket‘ resoluut van tafel’

De spelers van Arsenal gaan niet akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van 12,5 procent tijdens de coronacrisis, zo weet The Telegraph dinsdag te melden. Het voorstel dat maandag op tafel werd gelegd door de clubleiding werd middels een stemming verworpen door de spelersgroep van manager Mikel Arteta. Het ingehouden bedrag zou later alsnog worden uitbetaald via verschillende constructies, maar de spelers zien geen heil in uitstel.

De beleidsbepalers in Noord-Londen hadden gehoopt om met de salarisverlaging van twaalf maanden in de richting van dertig miljoen euro te kunnen besparen, mocht plaatsing voor de Champions League mislukken. De club is jaarlijks al circa 263 miljoen euro kwijt aan salarissen. Arsenal kwam daarnaast met de belofte dat spelers die in de toekomst hun contract in het Emirates Stadium zouden verlengen, het ingehouden salaris dan alsnog zouden krijgen uitgekeerd. Ook zouden spelers die voor een transferbedrag zouden worden verkocht in een later stadium het bedrag krijgen overgemaakt. Op deze manier zou de coronacrisis op een goede manier kunnen worden bestreden, zo luidde het oordeel.

Volgens The Telegraph zien met name de topverdieners bij Arsenal, zoals Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette, niets in het voorstel, daar de verwachting er niet is dat er vanwege de coronacrisis veel staat te gebeuren in de transferperiode van aankomende zomer. De Engelse spelersvakbond PFA adviseert spelers in de Premier League om alleen een tijdelijke salarisverlaging te accepteren als de ingehouden geldsom later alsnog op de rekening verschijnt.

Mocht Arsenal zich alsnog plaatsen voor de Champions League, wat de club miljoenen oplevert, dan zou het plan van tijdelijke salarisverlaging waarschijnlijk niet nodig zijn. Bij plaatsing voor de groepsfase van de Europa League zou de Arsenal-leiding naar verluidt een tijdelijke verlaging van 7,5 procent overwegen, weet The Sun te melden. Het elftal van Arteta bezet met nog tien duels te gaan de negende plaats in de Premier League, waardoor het behalen van een Europees ticket nog een hele opgave lijkt te zijn voor the Gunners.