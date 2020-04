‘Tevreden Barcelona overweegt viertal in Eredivisie te stallen’

Oriol Busquets doet dit seizoen op huurbasis ervaring op bij FC Twente en de ontwikkeling van de middenvelder in de Eredivisie lijkt Barcelona te bevallen. Mundo Deportivo weet dinsdag te melden dat Busquets aankomend seizoen de kans krijgt om de voorbereiding mee te draaien met de hoofdmacht van de Catalanen en daarna waarschijnlijk opnieuw verhuurd wordt. Barcelona is naar verluidt bovendien van plan om meer spelers naar Nederland te sturen, met FC Utrecht als meest waarschijnlijke bestemming.

Er wordt al langer gesproken over een samenwerking tussen de Domstedelingen en Barcelona, al heeft dit nog altijd geen officieel karakter gekregen. Desondanks lijken de twee clubs achter de schermen met elkaar in gesprek te zijn, aangezien bovengenoemde Catalaanse sportkrant een aantal namen weet op te sommen die in beeld zijn voor een verhuurperiode in de Eredivisie.

Het gaat hierbij om de verdedigers Jorge Cuenca (20), Chumi (21) en Guillem Jaume (21), die dit seizoen hun wedstrijden speelden namens Barcelona B. Een en ander is nog wel afhankelijk van het niveau waarop de beloften van Barça volgend seizoen uitkomen. Voordat het Spaanse voetbal werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, streed het elftal van trainer Javier Garciá namelijk om promotie naar LaLiga 2 en als het inderdaad lukt om dit voor elkaar te krijgen, veranderen de plannen mogelijk.

Naast dit drietal zou ook Juan Miranda in aanmerking kunnen komen voor een verblijf in de Galgenwaard. De twintigjarige linksback komt dit seizoen op huurbasis uit voor Schalke 04, maar is vooralsnog niet verder gekomen dan vier optredens in de Bundesliga. Die Knappen zien volgens eerdere geruchten dan ook af van de optie om hem voor een tweede seizoen te huren.

Sport berichtte overigens enkele weken geleden ook over de interesse van Ajax in Pedri, een zeventienjarige aanvaller die momenteel op huurbasis uitkomt voor Las Palmas. Zijn naam wordt door Mundo Deportivo nu echter niet genoemd als een van de spelers die mogelijk op huurbasis naar de Eredivisie verkassen.