Lionel Messi: ‘Leugen één en leugen twee, gelukkig gelooft niemand ze’

Lionel Messi reageert vrijwel nooit op berichten die over zijn persoon gaan, maar áls hij dat toch doet is het om een publicatie nadrukkelijk te ontkrachten. De sterspeler van Barcelona zag zich donderdag genoodzaakt om via zijn Instagram-account te reageren op twee berichten die in zijn vaderland Argentinië de ronde deden.

TNT Sports verzekerde op de eerste plaats dat Thiago Almada van Vélez Sarsfield samen met Messi voor Internazionale zou gaan spelen en ten tweede dat de voor Ronaldinho betaalde borgsom afkomstig was van een bankrekening in Barcelona. De oud-speler van onder meer Barcelona vertoefde enkele weken in een gevangenis in Paraguay.

Messi maakt korte metten met het nieuws van TNT Sports: “Leugen één en leugen twee”, vergezeld van de hashtag #fakenews. De topscorer aller tijden van Barcelona heeft sowieso weinig op met de Argentijnse televisiezender. “Ook wat er eerder door hen is geschreven over Newell’s Old Boys klopte niet. Gelukkig gelooft niemand ze ”, verwees hij naar gerucht dat hij met zijn jeugdclub in onderhandeling was.

Massimo Moratti zorgde er enkele dagen geleden voor dat Messi met Inter in verband werd gebracht. “Ik geloof dat Inter mag dromen van Messi. Misschien mocht dat al voordat deze ramp zich voordeed”, gaf de oud-voorzitter van de Milanese club aan. “Hij zit tegen het einde van zijn contract aan en zonder twijfel zou het een enorme inspanning kosten hem te halen.”

“Ik weet niet of de huidige situatie het beter of slechter maakt. Maar ik denk dat we vreemde dingen zullen gaan zien tegen het einde van dit jaar.” Het contract van Messi met Barcelona loopt medio 2021 ten einde. Ofschoon de Argentijn meermaals heeft laten weten dat hij zijn loopbaan in het Camp Nou wil afsluiten, zorgt zijn ietwat moeizame verhouding met bijvoorbeeld technisch manager Eric Abidal en voorzitter Josep Maria Bartomeu ervoor dat er toch nog twijfels over een langere samenwerking zijn.