Burgemeester Eindhoven ziet hervatting Eredivisie in juni niet zitten

De KNVB en de Eredivisie CV zijn voornemens om de competitie in de zomermaanden af te maken. Het Algemeen Dagblad wist dinsdagmiddag te melden dat de clubs in een conference call te horen hebben gekregen dat de competities halverwege juni weer hervat zouden moeten worden. Als het aan John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost, ligt, is dit geen haalbaar plan en gaat PSV niet in juni alweer voetballen.

Bij een akkoord van het RIVM hoopt de KNVB half juni de inhaalwedstrijden AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax af te werken. In het daarop volgende weekend, 19, 20 en 21 juni, zouden de competities weer volledig hervat kunnen worden, maar waarschijnlijk wel zonder publiek. De bond hoopt dat de clubs medio mei weer in training mogen, waarna het seizoen een maand later hervat kan worden. Het is de bedoeling dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie eind juli zijn afgerond.

“Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio daar unaniem achter staan”, zo reageert Jorritsma in gesprek met Omroep Brabant op de plannen van de KNVB en de Eredivisie CV. Onder meer Ajax, PSV en AZ verzochten de KNVB vorige week al om direct een punt achter het seizoen te zetten, maar de voetbalbond wil er alles aan doen om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie af te maken.

“Uiteindelijk bepaalt in Nederland niet de KNVB of er in de Eredivisie wordt gespeeld, maar de lokale veiligheidsdriehoek! Burgemeester Eindhoven geeft een duidelijk signaal!”, zo reageert sportmarketeer Chris Woerts op Twitter. Minister-president Mark Rutte kreeg dinsdagavond tijdens de persconferentie ook de vraag of er halverwege mei alweer getraind kon worden, maar daar had hij geen antwoord op. “Ik ben geen jurist. Maar we hebben gezegd dat alle vergunning- en melding-plichtige bijeenkomsten, dus ook voetbal zonder publiek, is verboden tot 1 juni. Hoe het met het trainen tot 1 juni moet, zou ik moeten nakijken voor ze.”

“Maar ik heb het gezien dat ze – geloof ik – vanaf half juni weer willen beginnen met de competitie”, zo tekende De Telegraaf op uit de mond van Rutte. “Wij gaan in de week voor 28 april vertellen wat we gaan doen met de maatregelen vanaf 28 april. Misschien kunnen we dan ook iets zeggen over het verbod tot 1 juni. Maar ik kan er niet op vooruitlopen. Dat is echt voor risico van de KNVB nu. En ze zullen zelf moeten checken met juristen of trainen voor 1 juni wel of niet mag.”