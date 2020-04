Racismerel om vaccin coronavirus: ‘Klootzakken, jullie zijn waardeloos!’

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. De longziekte heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in Afrika, waar veel landen met harde maatregelen kordaat ingrijpen om de uitbraak te controleren. Twee Franse artsen opperden onlangs om een mogelijk vaccin ook in Afrika te testen, een suggestie die veel woedende reacties opleverde. Onder anderen Didier Drogba uitte via social media zijn walging over de opmerkelijke conversatie. Ook Mohamed Sissoko is kraakhelder over het duo: "Ik begrijp niet waarom ze niet zijn ontslagen."

Door Tim Siekman

Net als ieder land probeert Frankrijk het aantal slachtoffers in toom te houden. Tot op heden hebben ruim achtduizend mensen aldaar het leven gelaten als gevolg van het virus, waarmee het land na Italië, Spanje en de Verenigde Staten de meeste doden telt. Artsen overal ter wereld proberen een vaccin te realiseren, ook in Frankrijk. Toen Jean-Paul Mira, heft hoofd van de IC-afdeling van het Cochin Ziekenhuis in Parijs, live op de zender LCI in gesprek met Camille Locht, onderzoeker aan het Franse nationale gezondheidsinstituut, filosofeerde wat te doen met een tuberculosevaccin dat mogelijk kan helpen tegen het coronavirus, kwam Afrika ter sprake.

"Er staan testen gepland in Europa en Australië. Maar, als ik provocerend mag zijn: moeten we dit onderzoek niet in Afrika doen? Daar zijn geen mondkapjes, geen behandeling en geen defibrillators. We doen steeds studies naar mensen die in hoge mate zijn blootgesteld aan risico's. Een beetje zoals we het in sommige studies over aids hebben gedaan. We hebben dingen uitgeprobeerd onder prostituees omdat ze erg blootgesteld zijn en zichzelf niet beschermen", aldus Mira, die bijval krijgt van Locht. "Je hebt gelijk. We overwegen nu een parallel experiment in Afrika met eenzelfde methode als gebruikt bij BCG-placebo's (tegen tuberculose, red.). Maar dit weerhoudt ons er niet van om tegelijkertijd te testen in Europa en Australië." Al tijdens de uitzending regende het verbaasde reacties op social media, voornamelijk over de teksten van Mira. Ook de voetballerij deed van zich spreken.

Two French doctors suggest on live TV to carry on experiments for Covid-19 vaccine in Africa • Eto’o: You sons of b*tches • Drogba: Africa isn’t a testing lab • Demba Ba: Welcome to the West, where white people believe themselves to be so superiorpic.twitter.com/mp4wiFVfXg — Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) April 3, 2020

'Dit is racisme van de bovenste plank'

"Het is onbegrijpelijk dat we dit blijven accepteren. Afrika is geen laboratorium", liet een woeste Didier Drogba weten op Twitter. "Ik keur deze diep racistische en minachtende teksten sterk af. Help ons om levens te redden in Afrika en stop met het verspreiden van het virus dat de wereld ontwricht, in plaats van ons te zien als proefkonijnen. Het is absurd! De leiders van Afrika hebben de verantwoordelijkheid om hun mensen te beschermen tegen dit soort gruwelijke ideeën", aldus de oud-aanvaller van onder meer Chelsea en de nationale ploeg van Ivoorkust. Even later spuwden ook Samuel Eto'o, Demba Ba en Antonio Rüdiger hun gal.

"Klootzakken, jullie zijn waardeloos! Afrika is niet jullie speeltuin", zei Eto'o via Instagram. "Welkom in het Westen, waar witte mensen zich zo superieur voelen dat racisme en stupiditeit gemeengoed zijn geworden. TIME TO RISE", aldus Ba, aanvaller van Istanbul Basaksehir en 22-voudig international van Senegal, op Twitter. "Het kostte met wat tijd om woorden te vinden voor deze gasten", stelde Rüdiger, wiens ouders uit Sierra Leone komen. "Twee Franse doktoren die op tv de suggestie doen om in Afrika te experimenteren met een vaccin tegen coronavirus. Alsof Afrikanen dieren zijn?! Dit is racisme van de bovenste plank", concludeerde de verdediger van Chelsea op Twitter.

De voetballers hadden volgens het Franse nationale gezondheidsinstituut onterecht hun pijlen op Locht gericht. In een reactie liet men weten dat de uitspraken van Locht uit hun verband waren gerukt en verkeerd geïnterpreteerd zijn. Volgens hen staat het specifieke vaccin op het punt om ingezet te worden in de strijd tegen het coronavirus in diverse westerse landen en wordt er onderzocht of het ook in Afrika kan worden gebruikt. Desalniettemin gingen beide doktoren na de ontstane ophef door het stof. Locht gaf aan dat hij wilde benadrukken dat alle landen zouden profiteren van het vaccin, terwijl ook Mira stelde dat hij zijn woorden beter had moeten kiezen. "Afrika kan nog erger worden getroffen, aangezien er maar weinig maskers zijn en het vanwege de sociale structuur daar moeilijker is om in quarantaine te gaan", gaf de dokter aan tegenover The Huffington Post. "Het leek mij interessant om, naast Frankrijk en Australië, een land in Afrika deel te laten nemen aan deze studie."

Ceferin: 'De UEFA heeft hulp nodig van derden om racisme te bestrijden'

'De opmerkingen zijn volledig ontoelaatbaar'

Sissoko is een paar dagen na de uitzending nog altijd verbolgen. "Wat die twee artsen zeiden is echt schandalig", reageert de voormalig international van Mali in gesprek met Goal. "Ik begrijp niet waarom ze niet zijn ontslagen. En ik begrijp ook niet waarom er zo weinig ophef is gekomen over de dingen die ze zeiden. Je moet dit soort taal echt afkeuren en de juiste maatregelen treffen. De opmerkingen die zij over Afrikanen maakten, zijn volledig ontoelaatbaar. Vandaag de dag moeten we wel weten dat dit geen grap meer is, dat dit niet meer kan", aldus de oud-middenvelder van onder meer Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus en Fiorentina.

"Afrika is nog niet zo erg getroffen door het coronavirus als Europa, maar de doktoren zeiden duidelijk dat 'aangezien er armoede en andere onvolkomenheden zijn, er mogelijkheden zijn om te experimenteren'. Dit kan niet. Ik heb enkele vrienden van mij hierover gesproken en zij zijn echt woedend. Zij vinden ook dat zulke teksten volledig onacceptabel zijn, zeker in een land als Frankrijk", zegt Sissoko, die wel begrip heeft voor de emotionele reactie van Eto'o. "Eto'o toont altijd veel respect, maar toen hij dit hoorde, liet hij zich even gaan. Zijn reactie komt voort uit irritatie. Maar het is normaal om verbijsterd te zijn na zulke teksten. Ik ben zelf meer geschokt door wat de artsen zeiden dan dat wat Eto'o zei."