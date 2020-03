Benzema kleineert vakcollega: ‘Je verwart Formule 1 ook niet met karten’

Karim Benzema heeft zondagavond een flinke sneer uitgedeeld aan Olivier Giroud. De spits van Real Madrid was tijdens een gesprek op Instagram Live niet al te vleiend over zijn landgenoot. Benzema liet duidelijk weten dat hij zichzelf hoger aanslaat dan de huidige spits van Chelsea en de nationale ploeg van Frankrijk.

Benzema is al jaren niet meer in actie gekomen voor les Bleus. De routinier wordt geweerd nadat de beruchte sekstape-affaire aan het licht kwam over hemzelf en Mathieu Valbuena. Sindsdien wordt Benzema genegeerd door bondscoach Didier Deschamps en deelt Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond, regelmatig tikjes uit aan de aanvaller.

La déclaration de Karim Benzema qui compare Giroud à un à Karting et lui a une Formule 1 ????pic.twitter.com/j3iE5Hiec9 — Le saviez vous? Football (@Conte2Foot) March 29, 2020

De 81-voudig international bijt regelmatig van zich af als hem naar de kwestie van de nationale ploeg wordt gevraagd en zondag was dat niet anders. Toen hem op Instagram de vraag werd voorgelegd wat hij van Giroud, de huidige spits van les Bleus, vond, antwoordde Benzema gedecideerd. De spits van Real vindt zichzelf vele malen beter.

"Je verwart Formule 1 ook niet met karten. En dan ben ik nog aardig", aldus Benzema. "Ik weet dat ik Formule 1 ben. Zijn stijl werkt wel bij Frankrijk. Het zal nooit spectaculair zijn en hij zal nooit iets geweldigs doen, maar hij doet wel zijn ding. Maar kan iedereen genieten van de wijze waarop hij speelt? Ik weet het niet", besluit de 32-jarige aanvaller over Giroud.