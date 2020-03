Coronacrisis plaatst Liverpool-transfer van 60 miljoen op losse schroeven

Het leek tot een maand geleden vrijwel zeker dat Timo Werner RB Leipzig aan het einde van dit seizoen zou verlaten. De 24-jarige spits verlengde afgelopen zomer zijn contract tot medio 2023, maar de daarin opgenomen afkoopclausule van zestig miljoen euro leek voor geen enkele Europese grootmacht een probleem te vormen. De uitbraak van het coronavirus heeft de operatie echter ernstig bemoeilijkt, zo beaamt RB Leipzig-directeur Markus Krösche in gesprek met Sport1.

De afkoopclausule van Werner moet voor april geactiveerd worden. Dat leek aanvankelijk geen probleem, daar onder meer Manchester United, Manchester City, Bayern München, Barcelona en Liverpool concrete belangstelling hadden voor de spits. The Reds leken de beste papieren te hebben in de strijd om Werner, daar hij zelf al eens liet optekenen dat hij graag zou willen samenwerken met Jürgen Klopp. De uitbraak van het coronavirus zorgt echter voor financiële onzekerheid in de voetbalwereld en dat heeft invloed op een eventuele transfer van Werner.

De gesprekken over Werner zijn voorlopig tot stilstand gekomen en de tijd begint te dringen, daar een geïnteresseerde club voor het einde van april de afkoopclausule van zestig miljoen moet activeren. Het is voorlopig nog maar de vraag of er voor die tijd al meer duidelijkheid is over een eventuele hervatting van de competitie. De Engelse Premier League ligt in ieder geval tot 30 april stil en het lijkt niet aannemelijk dat een club zich voor die tijd met zestig miljoen in Leipzig meldt, zo weet ook sportief directeur Krösche.

“In Engeland hebben ze dezelfde problemen als wij hebben. Het is fout om te denken dat het daar anders gaat omdat ze investeerders hebben. Investeerders hebben ook te maken met economische problemen. Deze crisis raakt niet één industrie, maar heeft een wereldwijde impact. We kunnen niet inschatten of de huidige marktwaarden nog hetzelfde zijn over zes maanden”, laat Krösche weten. Hij krijgt de vraag of Werner dan in Leipzig blijft. “Alles is mogelijk. We weten niet hoe de transfermarkt zich gaat ontwikkelen.”

Het contract van Werner loopt nog tot medio 2023, wat betekent dat RB Leipzig na het verstrijken van de deadline voor de afkoopclausule kan vragen wat men wil. De 29-voudig Duits international, in 2016 overgenomen van VfB Stuttgart, was dit seizoen voorlopig goed voor 27 doelpunten en 12 assists in 36 officiële wedstrijden. Mundo Deportivo meldde eerder al dat Barcelona zich in ieder geval heeft teruggetrokken uit de strijd om Werner. De transfersom van zestig miljoen is in de huidige situatie te gortig voor de Catalanen.