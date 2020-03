Arsenal vreest nieuw ‘Van Persie-scenario’: ‘Precies wat Man United mist’

Het legendarische doelpunt dat Sergio Agüero op de slotdag van het seizoen 2011/12 tegen Queens Park Rangers maakte betekende destijds niet alleen een enorme domper voor Manchester United. Stadsgenoot Manchester City werd door de goal van Agüero in minuut 93:20 kampioen van Engeland en liet daarmee de spelers van the Red Devils verbouwereerd achter. Om zich te herstellen van deze dreun klopte Manchester United in de daaropvolgende transferzomer aan bij Arsenal om een van de meest veelbesproken transfers van het afgelopen decennium van de grond te krijgen. Robin van Persie, sterspeler en boegbeeld van the Gunners, vertrok daarop naar Old Trafford en in het seizoen na zijn komst vuurde hij Manchester United met 26 doelpunten naar de landstitel. Negen jaar na deze spraakmakende transfer vrezen de fans van Arsenal nu voor eenzelfde scenario, aangezien Manchester United zijn oog zou hebben laten vallen op Pierre-Emerick Aubameyang.

Door Robin Bruggeman

Van Persie was in het seizoen voor zijn verhuizing naar Manchester met dertig doelpunten nog topscorer van de Premier League geworden. Nummer twee op de lijst, Wayne Rooney met 27 treffers, zou in het jaar erop zijn aanvalspartner worden en samen wonnen ze Van Persie’s enige Engelse landstitel, nadat hij in acht jaar bij Arsenal niet verder was gekomen dan een FA Cup en een Community Shield. In het seizoen 2005/06 bereikten de Londenaren wel de finale van de Champions League, maar in het Stade de France werd uiteindelijk een 2-1 nederlaag geleden tegen het Barcelona van Frank Rijkaard. In zijn zoektocht naar zilverwerk toog de 102-voudig international van het Nederlands elftal uiteindelijk naar het noorden van Engeland, al was dit niet de enige reden voor zijn vertrek uit Londen. Vorig jaar deed hij voor de camera van BT Sports voor het eerst een boekje open over de redenen achter zijn vertrek en naast de zoektocht naar prijzen heeft ook zijn contractsituatie een belangrijke rol gespeeld in zijn besluit.

“Ik denk dat het te vergelijken is met een huwelijk. Ik ben acht jaar getrouwd geweest met Arsenal en na die acht jaar begon mijn vrouw me een beetje zat te worden. Dat kon ik voelen. Ik heb veel gesprekken gehad met Arsène Wenger en Ivan Gazidis (destijds de algemeen directeur, red.) over een nieuw contract, maar ze deden me uiteindelijk geen aanbieding en daardoor moest ik om me heen gaan kijken”, legde hij toen uit. “Ik wist hoe er gereageerd zou worden, maar ik moest een beslissing nemen omdat ik geen aanbieding kreeg. Ik heb geen spijt van mijn besluit en ik verwijt Arsenal ook niets. Ik begrijp dat de fans hun mening vormen op basis van de informatie die zij tot hun beschikking hebben, maar in elk huwelijk gebeuren er dingen achter de schermen. Ik heb ervoor gekozen om zeven jaar niets te zeggen over de redenen achter mijn vertrek, maar het is belangrijk dat men weet waarom. Arsenal is een prachtige club met geweldige fans en Arsène gaf me de kans om in de beste competitie van de wereld te spelen.”

Manchester United betaalde Arsenal ruim dertig miljoen euro voor Van Persie

Nieuw dilemma voor Arsenal

Voor Aubameyang zullen in de komende maanden dezelfde overwegingen gaan spelen als acht jaar geleden bij Van Persie het geval was. De Gabonees werd op de slotdag van de winterse transferperiode van het seizoen 2017/18 voor ruim 63 miljoen euro losgeweekt bij Borussia Dortmund en Aubameyang tekende destijds een contract voor drieënhalf jaar in het Emirates Stadium. Met 10 doelpunten in zijn eerste halfjaar op Engelse bodem, 22 goals in zijn eerste volledige Premier League-seizoen en 17 doelpunten in de huidige jaargang heeft Aubameyang weinig moeite gehad om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Alleen Leicester City-routinier Jamie Vardy maakte dit seizoen meer doelpunten in de Premier League dan de talisman van Arsenal en Aubameyang is een van de weinige lichtpuntjes in een verder matig verlopend seizoen in Londen. The Gunners bezetten momenteel de negende plaats in de Premier League, al leeft er nog wel hoop op meer. Nummer vijf Manchester United heeft slechts vijf punten meer, terwijl Arsenal ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft dan de concurrentie.

In de aankomende maanden zullen er desondanks flinke knopen doorgehakt moeten gaan worden in Noord-Londen. Met een tot medio 2021 doorlopend contract komt het einde van Aubameyangs dienstverband in zicht en als Arsenal niet op korte termijn actie onderneemt, zou hij na onder meer Aaron Ramsey en Jack Wilshere de volgende speler van naam kunnen worden die gratis de deur uitloopt. Door de pijnlijke uitschakeling in de Europa League door toedoen van Olympiacos en de huidige positie op de ranglijst van de Premier League is de kans aanwezig dat Arsenal volgend seizoen helemaal geen Europees voetbal speelt en dit zal de onderhandelingspositie van de club geen goed doen. Clubicoon Ian Wright is bovendien van mening dat Aubameyang beter verdient, zo liet hij eerder deze maand weten via de officiële kanalen van de Premier League: “Laat hem in gedachten bij een beter team spelen en hij wordt dan een speler die de Premier League wint en meedoet voor een plekje in de finale van de Champions League. Ik denk dat hij dat ook verdient.”

Aubameyang speelde begin 2018 tegen Everton zijn eerste wedstrijd namens Arsenal

“Hij is niet luidruchtig aanwezig op het veld door te wijzen en te schreeuwen, maar door de doelpunten die hij maakt laat hij toch zien een leider te zijn. Als je zijn doelpunten weghaalt zit dat team enorm in de problemen”, gaat Wright verder. “Arsenal moet zien dat meer spelers in vorm raken om hem te helpen. We hebben het over iemand die scoort in het tempo van een Champions League-speler, een doelpuntenmaker van wereldklasse. We hebben het ook over het laatste grote contract van zijn carrière. Ik kan alleen maar hopen dat de liefde die hij voelt voor de club en de fans genoeg voor hem is, ik zou niet graag in zijn schoenen staan aangezien het een hele moeilijke keuze wordt.”

Ontbrekende schakel in Manchester?

Aubameyangs toekomst is zodoende al langere tijd onderwerp van gesprek en onder meer Internazionale en Barcelona zouden interesse hebben. De Catalanen zijn op zoek naar een vervanger van Luis Suárez en zien naar verluidt in de aanvaller van Arsenal een van de kandidaten. Internazionale-spits Lautaro Martínez lijkt nog net een plek hoger op het verlanglijstje van de beleidsbepalers in het Camp Nou te staan, maar desondanks zou de handelswijze van Barcelona al tot de nodige irritatie in Londen hebben geleid. In de Spaanse pers doken in de afgelopen weken de nodige verhalen op, waaronder een artikel dat Aubameyang voor Barcelona zou kiezen ‘omdat hij graag samen wil spelen met Lionel Messi’. Volgens berichten uit Engeland beschouwt Arsenal deze geruchten echter als onderdeel van het spel dat Barcelona wil spelen om de boel op te stoken en de positie van de club aan de onderhandelingstafel te ondermijnen.

Een transfer naar Barcelona geldt voor de supporters van Arsenal echter waarschijnlijk als de minste van verschillende kwaden, aangezien Manchester United ook steeds nadrukkelijker naar voren wordt geschoven als gegadigde. The Red Devils werden in het seizoen dat Van Persie 26 doelpunten maakte voor het laatst kampioen van Engeland en na jaren kwakkelen hoopt men binnen afzienbare tijd weer mee te kunnen gaan doen om de prijzen. Met de komst van Harry Maguire (voor 87 miljoen overgenomen van Leicester City), Aaron Wan-Bissaka (voor 55 miljoen overgenomen van Crystal Palace) en Bruno Fernandes (voor 55 miljoen overgenomen van Sporting Portugal) werden dit seizoen voor veel geld een aantal zwakke plekken in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer aangepakt en het aantrekken van Aubameyang zou een volgende stap in de goede richting kunnen worden voor de worstelende grootmacht. Manchester United heeft naar verluidt een bod van 54 miljoen in gedachten om de komst van de spits, die in juni zijn 31e verjaardag viert, mogelijk te maken. Paul Merson, met 258 optredens in de hoofdmacht een grote naam in de clubgeschiedenis van Arsenal, ziet voor beide kanten voordelen als het inderdaad van een deal tussen de twee clubs komt.

Met Bruno Fernandes haalde Manchester United in januari al een nieuwe smaakmaker in huis

“Aubameyang is precies wat Manchester United mist. Hij is een doelpuntenmaker en doelpuntenmakers zijn onbetaalbaar. Als je kijkt naar United en de manier waarop ze een paar weken tegen Manchester City speelden, vond ik hen heel, heel goed. Je zag dat ze een kans hebben om die laatste stap te zetten, zeker als ze nog een paar extra spelers kunnen halen, waaronder een creatieve middenvelder”, vertelde hij vorige week bij Sky Sports. “Je kon niet anders dan onder de indruk zijn van hun spel en als het hen lukt om Aubameyang en iemand als Jack Grealish te halen, zouden ze dan weer een grootmacht worden? Naar mijn mening wel. Ze zijn wanhopig op zoek naar iemand die 20 à 25 doelpunten maakt in een seizoen en dat is wat Aubameyang kan leveren. Hij maakt zonder moeite 25 doelpunten. Voeg daar een Grealish aan toe als dat lukt en dan hebben ze Bruno Fernandes ook nog om achter de spits te spelen, Manchester United wordt dan echt een team om rekening mee te houden.”

‘De Van Persie-situatie was niet helemaal hetzelfde’

“De fans van Arsenal willen niet opnieuw een topspits naar Old Trafford zien vertrekken, dat is duidelijk. De Van Persie-situatie was echter niet helemaal hetzelfde. In die tijd was het Arsenal versus Manchester United, zij waren de topteams van Engeland en voor Arsenal was het alsof ze het kampioenschap verkochten aan United. Dit is wat anders omdat je moet kijken naar hoe Arsenal er op dit moment voorstaat”, ging Merson verder. “Ze staan op de negende plek en als Aubameyang vertrekt, eindigen ze volgend seizoen dan lager dan de negende plek? Dat denk ik niet. Wat mij betreft moeten er veel afwegingen worden gemaakt. Ik weet dat de natuurlijke reactie is dat Arsenal hem niet zal kunnen vervangen en ze er daarom alles aan moeten doen om hem te behouden, zelfs als ze hem 324 duizend euro per week moeten betalen. Maar je kan niet alleen naar volgend seizoen kijken, je moet het complete plaatje in ogenschouw nemen. Ik zeg niet dat Aubameyang geen topspeler is, want dat is hij wel. Maar als je Arsenal bent en je houdt hem aan boord, ga je de Premier League dan winnen? Nee. Er komt daarom een enorm belangrijke beslissing aan voor the Gunners.”

De komst van Aubameyang zou Manchester United op zijn beurt op aanvallend gebied het laatste zetje in de goede richting kunnen geven. Marcus Rashford was met 14 doelpunten in 22 wedstrijden bezig aan een behoorlijk productief seizoen, totdat een blessure roet in het eten gooide. Achter de jonge Engelsman en Anthony Martial, die 11 keer heeft gescoord in 24 wedstrijden, valt echter een flink gat en middenvelder Scott McTominay is met 4 doelpunten de op-twee-na meest productieve speler van the Red Devils in de Premier League. Manchester United maakt dit seizoen significant minder doelpunten dan Liverpool, Manchester City, Leicester City en Chelsea, de ploegen waartegen het aankomend seizoen weer hoopt te kunnen strijden om de prijzen. Of het in de aankomende voetbaljaargang met Aubameyang kan beschikken over een nieuwe topspits hangt echter wel af van de progressie die Arsenal in de komende maanden weet te boeken wat betreft de verlenging van zijn contract. Manager Mikel Arteta liet begin deze maand op een persconferentie in ieder geval duidelijk zijn eigen standpunt blijken: “Voordat het seizoen voorbij is moeten we een keer met hem in gesprek. Dan zullen we zien wat onze bedoelingen zijn en die van hem. En waar we op dat moment in de stand staan. Ik denk dat het moeilijk is om die context op dit moment te voorspellen. Voor mij is het eenvoudig: ik wil hem hoe dan ook houden.”