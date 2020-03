‘Ziyech kan favoriete positie vergeten door aanstaande Chelsea-transfer’

De kans bestaat dat de verkochte Ajacied Hakim Ziyech volgend seizoen niet op zijn favoriete nummer tien-positie terechtkomt bij Chelsea. The Blues werken op de achtergrond aan een zomerse overgang van Philippe Coutinho, zo verzekert het Spaanse Sport woensdag. Het nieuws dat Barcelona na dit seizoen geen prijs meer stelt op de diensten van de 27-jarige Braziliaan wordt in Londen met veel belangstelling gevolgd.

Chelsea heeft direct contact opgenomen met Barcelona om de voorwaarden van een mogelijke transfer te bespreken. De Catalanen willen de aanvallende middenvelder, die momenteel verhuurd wordt aan Bayern München, het liefst verkopen, maar beseffen dat geen enkele club komende zomer bereid zal zijn om te voldoen aan de vraagprijs van negentig miljoen euro. Daarom is ook een huurdeal bespreekbaar, hetgeen naar verluidt de voorkeur heeft van Chelsea.

Coutinho heeft dit seizoen een basisplaats bij Bayern, dat in principe tevreden is over zijn huurling. Toch heeft der Rekordmeister al laten weten aan Barcelona dat de optie tot koop ter waarde van 110 miljoen euro niet zal worden gelicht. Bayern wil de huurovereenkomst graag verlengen, maar Barcelona wil daar niet aan meewerken, omdat het uiteindelijke doel is om een transfersom aan Coutinho over te houden. Een huurdeal met Chelsea ligt nu het meest voor de hand, waarbij de Engelse topclub een veel lagere koopoptie krijgt dan Bayern dit seizoen heeft.

Mocht de deal rondkomen, dan betekent dat voor Ziyech extra concurrentie op zijn favoriete positie kort achter de spits. De offensieve middenvelder, die op 1 juli voor minimaal veertig miljoen euro de overstap maakt naar Chelsea, speelt bij Ajax ook regelmatig hangend op de rechtervleugel, en zal die rol vermoedelijk ook op Stamford Bridge krijgen. De verwachting is namelijk dat de vleugelspitsen Pedro en Willian komende zomer transfervrij vertrekken bij Chelsea.