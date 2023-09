Aston Villa tijdelijk verlost van man met Engelse recordtransfer aller tijden

Vrijdag, 8 september 2023 om 19:35 • Wessel Antes

Philippe Coutinho gaat op huurbasis aan de slag bij Al-Duhail SC in de Qatar Stars League, zo maken zijn nieuwe werkgever en Aston Villa bekend via de officiële kanalen. Lange tijd leek het erop dat de 31-jarige Braziliaan definitief zou vertrekken uit Birmingham, maar de Premier League-club maakt vrijdag melding van een huurdeal. In de berichtgeving wordt tevens niet gesproken over een optie tot koop. Coutinho ligt bij Villa nog tot medio 2026 vast en kon naar Qatar vertrekken omdat de transfermarkt daar nog tien dagen open is.

De transfer van Coutinho naar Al-Duhail hing al even in de lucht, maar is nu pas wereldkundig gemaakt. De 68-voudig international van Brazilië had op Villa Park dit seizoen weinig perspectief of speeltijd. Coutinho maakte ooit naam in Engeland bij Liverpool en is nog altijd de duurste Premier League-transfer ooit. In januari 2018 betaalde Barcelona maar liefst 135 miljoen euro voor zijn diensten aan the Reds. In het Spotify Camp Nou wist Coutinho echter nooit echt te slagen, waarna hij de afgelopen seizoenen voor even opbloeide bij Villa.

Aston Villa can confirm Philippe Coutinho has completed a season-long loan move to Al Duhail. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 8, 2023

Namens the Villans was Coutinho in 43 officiële duels goed voor 6 doelpunten en 3 assists. Met zijn vertrek maakt manager Unai Emery weer wat ruimte vrij in het salarisbudget, daar Villa deze zomer een aantal dure krachten aan wist te trekken. De huidige nummer tien van de Premier League wist onder meer Moussa Diaby, Pau Torres, Nicolò Zaniolo, Youri Tielemans en Clément Lenglet te verleiden tot een dienstverband in Birmingham. Daarmee toont Villa, de aanstaande Conference League-opponent van AZ, behoorlijk wat (Europese) ambities.

Coutinho krijgt in Qatar te maken met een wereldberoemde trainer. De legendarische Argentijnse spits Hernán Crespo staat voor de groep bij Al-Duhail. De technicus krijgt verder te maken met onder meer Rúben Semedo en Almoez Ali. De Qatar Stars League wil zich de komende jaren op de kaart zetten door sterren vanuit Europa aan te trekken. Onder meer Spaans international Rodrigo en Marokkaans international Sofiane Boufal kozen al voor een lucratief avontuur in Qatar.