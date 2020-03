Advocaat op schild gehesen: ‘Natuurlijk kan Feyenoord kampioen worden’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic belandde zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in een verhitte discussie met ploeggenoot Sergiño Dest. Volgens Andy van der Meijde moet er echter niets achter de confrontatie in het Abe Lenstra Stadion worden gezocht, want de oud-aanvaller weet uit ervaring dat zoiets wel vaker gebeurt bij een topclub. Daarnaast is hij lovend over de metamorfose die Feyenoord heeft ondergaan onder Dick Advocaat. De landstitel lijkt niet bij voorbaat uitgesloten.

"Tadic is een echte winnaar en een leider", benadrukt Van der Meijde in gesprek met VTBL. "Het zat hem overduidelijk heel hoog. In de tweede helft speelde Ajax meteen een stuk beter, dus ik denk dat het goed is geweest. Er waren mensen wakker gemaakt." De voormalig buitenspeler denkt dat de band tussen Tadic en Dest niet opeens ernstig verstoord is. "Ze liepen heel anders naar de kleedkamer. Rustiger, met een arm om de schouder."

Van der Meijde weet dat Feyenoord aan een sterke reeks bezig is, waardoor de Klassieker tegen Ajax op 22 maart weleens doorslaggevend kan zijn in de strijd om de landstitel. "In mijn tijd als speler was dat toch anders. Meestal stond Feyenoord al te ver op achterstand. In die periode ging het eigenlijk alleen tussen Ajax en PSV." De oud-Ajacied is onder de indruk van de ploeg van Advocaat. "Natuurlijk kan Feyenoord kampioen worden. Kijk maar naar het programma van de clubs. Ongelooflijk, als je terugdenkt aan de start van Feyenoord. Maar onder Dick is alles mogelijk."

Feyenoord heeft volgens Van der Meijde een gouden zet gedaan door Advocaat naar De Kuip te halen. "Je ziet het aan de sfeer bij Feyenoord, de interviews na afloop. Er wordt volop gelachen. We kunnen het allemaal wel hebben over laptoptrainers enzo, maar je moet als trainer een band met je spelers hebben", deelt hij complimenten uit aan de ervaren coach. "Ik zeg niet voor niets altijd al dat gevoel en vertrouwen het allerbelangrijkst zijn voor spelers. Dat geldt echt voor elk niveau, geloof mij nou. Zonder chemie ga je niet presteren en werk je niet voor elkaar."