Jens Toornstra grijnst op speciale persconferentie om Lasse Schöne

Feyenoord kan zich in de komende vier weken definitief vestigen als uitdager van Ajax en AZ in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat heeft na de 2-0 zege op Willem II een achterstand van zes punten op beide ploegen en neemt het in de komende maand op tegen zowel Ajax als AZ. Jens Toornstra weigert echter te ver op de zaken vooruit te lopen.

Op de persconferentie na afloop van het duel met Willem II, die werd belegd omdat spelers uit voorzorg voor mogelijke verspreiding van het coronavirus niet in de mixed zone verschenen, wordt Toornstra gevraagd naar de situatie in het seizoen 2016/17. Toenmalig Ajacied Lasse Schöne voorspelde destijds meermaals dat Ajax uiteindelijk kampioen zou worden, ondanks dat Feyenoord aan de leiding ging: volgens Schöne zouden de zenuwen de Rotterdammers uiteindelijk parten spelen. Toornstra lacht als hij wordt gevraagd of hij met evenveel branie over de titelstrijd zal spreken.

"Nee. Omdat dat toen ook niet werkte", reageert de aanvaller van Feyenoord. Toornstra, de maker van de 1-0 tegen Willem II, spreekt van een 'aanzienlijke' achterstand op de twee koplopers. "Het enige wat wij kunnen doen is onze wedstrijden winnen. En als het goed is, komen we dan dichterbij. Maar de tijd zal het leren." Feyenoord gaat over een week op bezoek bij Sparta Rotterdam, waarna de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma staat. Na de interlandperiode wacht voor de nummer drie van de Eredivisie een wedstrijd tegen RKC Waalwijk en vervolgens het inhaalduel met AZ.

Toornstra zal hopen dat hij aanwezig is bij die wedstrijden, maar na zijn gele kaart in de wedstrijd tegen Willem II staat hij op scherp. Een minuut voor tijd werd hij bestraft toen hij op het middenveld aan de rem trok om de opstomende Marious Vrousai van de bal te zetten, na balverlies van Steven Berghuis. "Het was misschien niet heel slim, het was in een split second", citeert Voetbal International. "Ik wilde hun aanval eruit halen. Op scherp voor De Klassieker, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als de stand het toelaat, ga je er volgende week wellicht wat voorzichtiger door spelen. Want het is wel een wedstrijd waar je bij wil zijn."