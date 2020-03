Feyenoord blijft door twee goals in vijf minuten in spoor van koplopers

Feyenoord is voor de veertiende keer op rij onder trainer Dick Advocaat ongeslagen gebleven. De Rotterdammers ontvingen zondagmiddag Willem II in de eigen Kuip en verzekerden zich met twee goals kort achter elkaar van een 2-0 overwinning op de Brabanders, die voor aanvang van het duel slechts drie punten achter Feyenoord stonden. Advocaat en zijn manschappen blijven door de overwinning binnen schootsafstand van Ajax en AZ. De twee koplopers, in de komende weken allebei tegenstander van de Rotterdammers, hebben momenteel allebei zes punten meer dan de nummer drie van de Eredivisie.

Feyenoord, dat in dezelfde formatie startte als afgelopen donderdag tegen NAC Breda in de beker, drong in het eerste halfuur via onder meer Róbert Bozeník, Jens Toornstra en Ridgeciano Haps steeds verder aan, terwijl er ook aan de kant van de Tilburgers wat kleine kansjes te noteren vielen. De aanvallende intenties bij Feyenoord betaalden zich vervolgens uit met twee doelpunten in vijf minuten tijd, waardoor Willem II plots tegen een flinke achterstand aankeek.

Toornstra was als eerste trefzeker toen hij na een voorzet van Tyrell Malacia slim voor zijn verdediger kroop en handig raak schoot. Niet lang daarna viel ook de 2-0 via aanvoerder Steven Berghuis, die na een handsbal van Dries Saddiki aan mocht leggen vanaf de strafschopstip. Nadat de VAR zich nog even over het incident had gebogen, bleef Berghuis oog in oog met Timon Wellenreuther ijzig koel voor zijn 66e goal in Rotterdamse dienst. De vleugelspits evenaart hiermee het totaal van clubicoon Josef Kiprich.

Feyenoord kwam tot de rust niet meer in de problemen en met het inbrengen van Görkem Saglam voor Saddiki trachtte Adrie Koster zijn ploeg aan het begin van de tweede helft extra stootkracht voorin te geven. Met de aanvallende middenvelder in de gelederen drong Willem II wat meer aan en dat leidde twee minuten na rust bijna tot gevaar voor het doel van Justin Bijlow. De keeper was echter snel genoeg bij de bal om een voorzet van Vangelis Pavlidis op Mike Trésor Ndayishimiye te onderscheppen, waardoor de kans voor Willem II verdween.

Een kwartier later was Ndayishimiye opnieuw de gevaarlijkste man aan de kant van de Tilburgers toen een schot van de spelmaker in het zijnet verdween. Advocaat paste met nog twintig minuten te gaan ook zijn eerste wissel toe door Luciano Narsingh in de brengen voor Haps en de invaller was vervolgens nog betrokken bij drie gevaarlijke momenten. Een voorzet van de invaller werd echter niet door Bozeník tot doelpunt gepromoveerd en in de slotfase mocht hij zelf tot twee keer toe alleen op Wellenreuther af. Doordat Narsingh het vizier niet op scherp had staan, kwam het scorebord niet meer in beweging.