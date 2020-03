Tadic én Ten Hag reageren op woedeuitbarsting: ‘Je moet luisteren’

Erik ten Hag was duidelijk opgelucht na de uitzege van Ajax op sc Heerenveen (1-3). De oefenmeester gaf in het Abe Lenstra Stadion aan ‘in ieder geval een ploeg’ te hebben gezien. “Ze hebben geknokt voor elkaar. Ze wilden dingen voor elkaar oplossen. Ik heb vandaag een team gezien dat absoluut wilde winnen en dat ook uitstraalde. Als die wil en dat team er is, gaan we vanzelf weer winnen”, benadrukte de geplaagde trainer.

Het ging na afloop uiteraard ook over de woedeuitbarsting van Dusan Tadic jegens Sergiño Dest, vijf minuten voor de onderbreking. De captain van Ajax was niet blij met zijn teamgenoot, drukte zijn voorhoofd tegen dat van de tiener en nam enkele seconden geen blad voor de mond. “Dat is normaal in voetbal", verzekerde Tadic in gesprek met de NOS. “Ik heb veel ervaring en probeer hem te sturen. Het was een gevaarlijke situatie, toen ik de bal verloor had het 1-0 kunnen worden voor Heerenveen.”

Dest bleef immers op enkele meters van Tadic stilstaan en gaf geen afspeeloptie. Dat zinde de ervaren Serviër niet. “Hij moest diepgaan. Maar dit is normaal. Hij is een jonge en goede speler en ik probeer hem te helpen. Het is normaal dat je een beetje emotie hebt." Ten Hag had het incident niet gezien, maar wel gehoord. Op basis daarvan oordeelde de oefenmeester dat de tirade van zijn aanvoerder niet buitensporig was. “Ik denk dat het altijd gaat om correctie en acceptatie."

"Zeker als jonge speler, die het overigens fantastisch doet, moet je luisteren.” Ajax had voor rust achter kunnen komen. “Maar gelukkig maakten wij nu eens de eerste goal”, zei Ten Hag. “En daarna zie je dat we nog steeds goed kunnen voetballen als we een beetje ruimte krijgen. Die kansen lagen er ook in onze vorige wedstrijden. Maar toen stonden we slecht bij spelhervattingen en leden we te veel balverlies. Als het 0-0 blijft, hebben wij spelers die het kunnen afmaken.”