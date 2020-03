Kwetsbaar Arsenal dankt invaller in stadsderby; spanning om CL-tickets stijgt

Arsenal heeft zaterdagmiddag prima zaken gedaan in de subtop van de Premier League. De formatie van coach Mikel Arteta won op eigen veld met 1-0 van stadsgenoot West Ham United en zag directe concurrent Wolverhampton Wanderers tegelijkertijd met 0-0 remiseren tegen Brighton & Hove Albion. Wolverhampton blijft voorlopig met 43 punten uit 29 duels de vijfde plaats in de Premier League vasthouden, maar Arsenal heeft slechts 3 punten minder én een wedstrijd tegoed.

Arsenal - West Ham United 1-0

Arsenal maakte voor eigen publiek een zeer kwetsbare indruk en ontsnapte binnen vijf minuten aan een achterstand. Na slordig balverlies van Granit Xhaka beproefde Jarrod Bowen zijn afstand vanbuiten het strafschopgebied, maar diens inzette belandde vervolgens op de paal. Kort erna kwam de thuisploeg opnieuw goed weg: Michael Antonio had Sébastien Haller eenvoudig alleen voor doelman Bernd Leno kunnen zetten, maar de pass van de Engelsman miste precisie. Haller kreeg erna zelf ook nog een goede kans, maar doordat de aanname van de Fransman matig was kon Leno ternauwernood ingrijpen.

De eerste serieuze mogelijkheid van Arsenal diende zich pas halverwege de eerste helft aan: Sokratis Papastathopoulos kopte na een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang op de lat. Het elftal van Arteta speelde echter een matige eerste helft en mocht van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder kleerscheuren. Zo liet Antonio op slag van rust nog een enorme mogelijkheid liggen namens West Ham United. De bezoekers bleven ook na rust brutaal meedoen en dat resulteerde in kansen voor beide doelen. Zo reageerde Lukasz Fabianski alert op een voorzet van Bukayo Saka, terwijl collega-doelman Leno een kopbal van Antonio pareerde.

Bij Arsenal maakte voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Marí als basisspeler zijn Premier League-debuut en kreeg Edward Nketiah in de punt van de aanval het vertrouwen van Arteta. Nketiah kon het verschil echter niet maken en werd na een uur voetballen afgelost door Alexandre Lacazette. De Fransman invaller oogde getergd en hielp Arsenal in de 78ste uiteindelijk over dode punt heeft, door van dichtbij binnen te werken na een assist van Mesut Özil.

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 0-0

Het gebrek aan finesse in de laatste meters bij beide teams zorgde ervoor dat de eerste helft op Molineux doelpuntloos eindigde. Een volley van Raúl Jiménez ging naast, terwijl een schot van Rubén Neves over de lat ging. De beste kans van de bezoekers was voor Davy Pröpper: het schot van de Nederlander ging echter recht op Rui Patricio af. In de tweede helft waren de betere kansen voor het team van Nuno Espirito Santo, maar pogingen van onder meer Neves, Jiménez en invaller Daniel Podence boden geen soelaas. Wolverhampton staat nu vijfde, maar kan later dit weekend worden ingehaald door Sheffield United en Manchester United.

Sheffield United - Norwich City 1-0

Norwich City tankte de afgelopen week flink wat vertrouwen. The Canaries wonnen eerst in de competitie met 1-0 van Leicester City en stuntte vervolgens afgelopen woensdag in de achtste finales van de FA Cup, door na strafschoppen Tottenham Hotspur uit te schakelen. Norwich City verkocht zijn huid ook vanmiddag duur op bezoek bij Sheffield United, maar stapte door een doelpunt in de eerste helft van Billy Sharp uiteindelijk toch als verliezer van het veld. Sharp gaf Tim Krul in de 36ste minuten het nakijken met een zweefduik na een voorzet van John Lundstram. Sheffield United blijft zodoende verdienstelijk meedoen in de subtop van de Premier League: met 43 punten uit 28 duels bedraagt de achterstand op de nummer vier Chelsea slechts twee punten.

Crystal Palace - Watford 1-0

Watford verraste vorige week vriend en vijand door in eigen huis Liverpool verrassend de eerste seizoensnederlaag toe te dienen, maar dat het lek nog altijd niet boven is bij the Hornets bleek vanmiddag wel op Selhust Park. In een gezapige eerste helft was het Jordan Ayew die Crystal Palace na 28 minuten op voorsprong bracht. De Ghanees werd op de rand van de zestien bereikt door James McArthur en vond vervolgens bijna uit stand de lange hoek met een verwoestende uithaal: 1-0. Patrick van Aanholt speelde bij Crystal Palace de gehele wedstrijd en stapte uiteindelijk als winnaar van het veld met zijn teamgenoten, mede door enkele goede reddingen van Vicente Guaita in de tweede helft

Southampton - Newcastle United 0-1

De eerste helft telde liefst tien pogingen op doel, maar een doelpunt bleef uit. Dat was vooral te danken aan Alex McCarthy, die een driedubbele redding verrichtte op pogingen van Miguel Almirón en Dwight Gayle alvorens hij ook een kopbal van laatstgenoemde én een strafschop van Matt Richie, na een handsbal van Sofian Boufal, keerde. Southampton moest na nog geen half uur spelen met tien man verder, na een charge van Moussa Djenepo op het scheenbeen van Isaac Hayden. Het team van manager Ralph Hasenhüttl hoopte op minimaal een gelijkspel, maar elf minuten voor tijd sloeg Allan Saint-Maximin toe. De aanvaller profiteerde van onachtzaamheid bij Yan Valery en bezorgde the Magpies de eerste competitiezege sinds de 1-0 overwinning op Chelsea op 18 januari.