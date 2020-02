Van de Beek: ‘De kijkers hadden het al, laat staan als je op het veld staat'

Donny van de Beek vindt dat de arbitrage donderdagavond tekortschoot in de wedstrijd tussen Ajax en Getafe. De middenvelder van de Amsterdammers merkte dat Getafe alles in het werk stelde om het spel te ontregelen en te vertragen. Van de Beek reageert na afloop van de 2-1 overwinning, die niet genoeg was om door te stoten in de Europa League, bevestigend op de vraag of het moeilijk was zijn frustraties de baas te blijven op het veld.

"Ik denk dat jullie dat als kijkers ook hadden, laat staan als je zelf op het veld staat", geeft Van de Beek aan voor de camera van RTL7. "Je probeert het van je af te zetten, maar dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet wanneer je geen scheidsrechter hebt die het een beetje aanvoelt, en eens een gele kaart geeft na vijf minuten tijdrekken. Ze laten ze hun gewoon gang gaan en dan ligt het spel veel stil."

Van de Beek zocht arbiter Anastasios Sidiropoulos meermaals op, maar weet dat hij daarmee niets bereikt. "Het heeft allemaal geen zin. Getafe volgt de regels", beseft Van de Beek. "Ik vind dat de arbitrage wat meer mogen optreden. Als ze constant op de grond liggen en je het spel gewoon laat doorgaan, dan stoppen ze er vanzelf wel een keer mee." Toch heeft Ajax de uitschakeling niet aan de arbitrage, maar aan zichzelf te wijten, vindt Van de Beek. Door de 2-0 nederlaag van vorige week in Spanje was het vooruitzicht al grauw.

"We speelden daar een heel matige pot en dan maak je het jezelf lastig. Je moet niet 2-0 verliezen", stelt Van de Beek, die 'niet weet' of Getafe terecht heeft gewonnen. Hij wijst naar de manier waarop de 0-1 donderdag viel in Amsterdam. Na een ingooi vanaf de linkerflank verlengde Deyverson de bal richting doel. In het strafschopgebied liet Lisandro Martínez zich aftroeven door Jaime Mata, die de bal in de draai wat gelukkig voor de voet kreeg en van dichtbij afrondde. "Als je ziet hoe wij de 0-1 weggeven, uit een ingooi... Dat mag niet gebeuren."

"Als we wat langer 0-0 konden vasthouden en dan de 1-0 zouden maken, dan konden we ze misschien meer pijn doen. Ik vind niet dat je kunt zeggen dat Getafe echt terecht door is. Maar we hebben het ook aan onszelf te danken", concludeert Van de Beek. Hoewel het Europese seizoen erop zit, is Ajax nog in de race om de landstitel en de KNVB Beker. Zondag wacht in het kader van de titelstrijd een belangrijke wedstrijd tegen nummer twee AZ. "We moeten een goed resultaat halen. We gaan ons daarop focussen en op de beker. We zullen morgen nog wat dingen bespreken en hier dan een streep door moeten zetten."