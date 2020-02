Ten Hag reageert in eerste televisie-interviews verschillend op arbitrage

Erik ten Hag neemt zijn ploeg niets kwalijk na de uitschakeling in de Europa League. Ajax won donderdagavond met 2-1 van Getafe, maar dat was niet genoeg om de achtste finale te bereiken na de 2-0 nederlaag in Spanje. Ten Hag is dik tevreden over de getoonde inzet van zijn ploeg en gaat na afloop van de wedstrijd ook in op een akkefietje met collega José Bordalás, de trainer van Getafe.

"Ik kan Ajax helemaal niets kwalijk nemen. Er was een geweldige teamspirit die de spelers negentig minuten hebben laten zien", vertelt Ten Hag voor de camera van RTL7. Hij looft bovendien het 'fantastische' publiek en herhaalt dat zijn spelers alles hebben gegeven. "Maar helaas is het niet genoeg. Het was mogelijk geweest en het is over twee wedstrijden een onnodige uitschakeling. We hadden meer de rust moeten bewaren en meer ons eigen spel moeten spelen."

Hoewel Ten Hag benadrukt dat zijn spelers meer rust hadden moeten tonen, liet de oefenmeester zijn emoties zelf eenmaal de boventoon voeren in de eerste helft. Dat gebeurde na een dreigend moment van Getafe. Na een indraaiende vrije trap vanaf de linkerflank probeerde Mathías Olivera binnen te koppen, maar doelman André Onana was eerder bij de bal. Hoewel arbiter Anastasios Sidiropoulos het contact tussen de twee spelers interpreteerde als een overtreding van Olivera, was het de linksback die ogenschijnlijk met pijn op de grond lag.

Bordalás reageerde woedend en moest door een official van de UEFA tot de orde worden geroepen. Vervolgens kwam Daley Blind poolshoogte nemen en raakte hij verwikkeld in een fel gesprek met de trainer van Getafe. Door hevig zijn wijsvinger heen en weer te schudden maakte Bordalás duidelijk wat hij van Blind vond. Ten Hag kwam er vrijwel direct bij, nam het op voor zijn pupil en maakte hetzelfde gebaar richting Bordalás. "Hij bemoeit zich met mijn speler en dat hoort hij niet te doen. Dan sta ik voor mijn speler", legt Ten Hag uit.

Na de wedstrijd zocht de trainer van Ajax scheidsrechter Sidiropoulos op. Wat de twee precies besproken, is volgens Ten Hag 'iets tussen de scheidsrechter en mij'. "Hij heeft het goed gedaan en ik heb hem bedankt voor de wedstrijd, zoals ik dat na iedere wedstrijd doe. Ik heb over een aantal dingen met hem gesproken, zoals het verloop van de wedstrijd. Het was een kort, goed gesprek. Ik bemoei me nooit met de arbitrage, want dat kun je niet of amper beïnvloeden. Ik richt me zoveel mogelijk op mijn eigen ploeg."

Voor de camera van FOX Sports stelt Ten Hag dat Getafe er vanaf de eerste seconde alles aan deed om Ajax het voetballen onmogelijk te maken. In dat interview uit Ten Hag wel kritiek op de arbitrage. "Het enige wat je kunt verwachten, is dat de arbitrage optreedt. Als dat niet gebeurt, dan krijg je dit. Dan gaat het tempo uit de wedstrijd en daar heb je geen enkele invloed op", aldus de trainer, die aangeeft zich niet te hebben late provoceren door collega Bordalás. "Nee, helemaal niet. Ik sta voor mijn speler. Een trainer van de tegenpartij mag dit nooit doen."

In de studio van RTL7 geeft Jan Boskamp aan het oneens te zijn met de stelling van Ten Hag dat de uitschakeling van Ajax onnodig was. Integendeel: Getafe had zomaar ook in Amsterdam kunnen winnen, denkt de analist. "Als je ziet dat de tegenstander vier keer op de paal of lat schoot (drie keer, red.) en nog twee mogelijkheden krijgt zonder keeper op doel... Ajax heeft weinig gecreëerd. Ik zeg niet dat Getafe leuk voetbalde, maar ik kan me voorstellen dat zij vinden dat ze Ajax met hun eigen spel hebben ontregeld."