‘Manchester United liet sensatie van Bayern München lopen voor twee miljoen’

Bayern München maakte dinsdagavond op Stamford Bridge gehakt van Chelsea en keerde met een 0-3 zege in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League huiswaarts. Alphonso Davies was een van de grote uitblinkers aan de kant van der Rekordmeister en verzorgde een assist op Robert Lewandowski. Het had volgens The Times niet veel gescheeld, of de Canadees had de overstap naar Manchester United gemaakt.

Scouts van Manchester United hadden Davies al heel vroeg in de gaten, waardoor the Red Devils als een van de eerste Europese topclubs belangstelling toonden voor zijn diensten. Davies, die tegenwoordig als vleugelverdediger bij Bayern speelt, werd geboren in een vluchtelingenkamp in Ghana en verhuisde op jonge leeftijd naar Canada, waar hij via Edmonton Internationals en Edmonton Strikers in de jeugdopleiding van Vancouver Whitecaps terechtkwam.

‘Joker’ (19) maakt diepe indruk in Duitsland: ‘Hij kan de wereldtop bereiken’

Lees artikel

Al op vijftienjarige leeftijd maakte Davies zijn debuut in de Major League Soccer namens Vancouver Whitecaps. Op het moment dat Manchester United concrete belangstelling toonde voor de nu negentienjarige vleugelverdediger, vroeg de Canadese club een bedrag tussen de 1,8 en 2,7 miljoen euro. Manchester United wilde Davies in januari 2018 in eerste instantie een stage van twee weken laten lopen, om daarna een beslissing te nemen.

Vancouver Whitecaps zag echter niks in dit voorstel van Manchester United, temeer omdat Davies zich in dezelfde periode moest melden bij Canada Onder-23 voor een trainingskamp. Zodoende ketste een overstap van de zeventienvoudig Canadees international naar Engeland af. Davies ontwikkelde zich in een jaar vervolgens stormachtig en kreeg een jaar later alsnog zijn overstap naar Europa, toen Bayern München tien miljoen euro neertelde. Tot dusver speelde Davies 32 officiële wedstrijden voor der Rekordmeister.