‘Joker’ (19) maakt diepe indruk in Duitsland: ‘Hij kan de wereldtop bereiken’

Bayern München hervat dinsdag de Champions League-campagne met een uitwedstrijd tegen Chelsea. De Duitse grootmacht is sinds de intrede van trainer Hansi Flick in november aan een opmars bezig, waarbij diverse spelers op de voorgrond treden, onder wie Alphonso Davies. Als er geen blessurecrisis had plaatsgevonden bij Bayern was de negentienjarige Canadees international nooit zo ver in zijn ontwikkeling geweest. Het toptalent floreert namelijk niet als aanvaller, maar als linkervleugelverdediger. "Hij kan de wereldtop bereiken op deze positie."

Door Tim Siekman

De tiener liet Vancouver Whitecaps in januari 2019 achter zich nadat hij als buitenspeler had geschitterd in de Major League Soccer. Bayern zag veel potentie en legde minimaal tien miljoen euro op tafel voor het wonderkind, waarmee men naar verluidt onder meer Real Madrid, Manchester United, Liverpool én PSV had afgetroefd. Vanaf zijn achttiende verjaardag mocht Davies zijn kunsten vertonen in de hoofdmacht van Bayern, maar zijn eerste optredens bleven beperkt tot invalbeurten met weinig impact. Davies maakte wel zijn minuten in de aanval van Bayern, maar de jongeling kon zijn stempel niet drukken.

Dit seizoen kreeg Davies voor het eerst een basisplaats, maar niet op zijn gewenste positie. Hij mocht eind november niet als aanvaller aan de aftrap verschijnen tegen 1.FC Union Berlin (2-1 winst), maar als linksback, aangezien David Alaba nog aan het herstellen was van een blessure. Omdat Niklas Süle en Lucas Hernández daarna kampten met blessures, werd Alaba ingezet als centrumverdediger en mocht Davies zich blijven bewijzen als back. "Ik was er altijd van overtuigd dat Davies als linksback kan spelen", zei Flick in de winterstop over zijn pupil. "Hij is onze joker met zijn snelheid, loopvermogen en passing. Het gaat om presteren, maar we zijn zeker goed uitgerust op de linksbackpositie met hem en David."

'Zijn lichaam is zijn grootste wapen'

Waar Davies op de functie van linksbuiten moet concurreren met onder anderen Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Serge Gnabry en Kingsley Coman, lijkt de jongeling op de linksbackpositie voorlopig vrij spel te hebben. Sebastian Hoeness, die bij het reserveteam van Bayern nauw samenwerkte met Davies, ziet enorm veel potentie. "Phonzy is nu een van de spelers die op regelmatige basis top presteert bij het eerste elftal", zegt de coach in een interview met Goal. "Als hij zich door blijft ontwikkelen, kan hij de wereldtop bereiken op deze positie."

"Hij laat zien dat het kan lonen om jonge gasten zonder zwembandjes in het zwembad te gooien", vervolgt Hoeness. "Bij het tweede elftal liet hij al veel potentie zien. Hij was altijd gemotiveerd en wilde steeds betrokken worden bij het spel. Natuurlijk is zijn fysiek ook een van zijn krachten. Hij is een modelatleet: snel en erg robuust. Zijn lichaam is zijn grootste wapen. Zelfs als hij hartstikke snel moet handelen, lukt het hem met zijn technische kwaliteiten om in zijn actie te slagen. Het feit dat hij gedurende zijn jeugdjaren voornamelijk in de aanval heeft gespeeld, helpt hem enorm nu hij linksback is."

Alaba, die door de blessuregolf bij der Rekordmeister naar het centrum is verkast en zodoende een plek vrijmaakte voor Davies, ziet in zijn ploeggenoot eveneens een toekomstige wereldtopper. "Ik werd ook op een jonge leeftijd in het diepe gegooid, misschien was ik nog wel jonger. Dus het is nu mooi om te zien dat hij zo vrijuit kan zwemmen", zegt de 27-jarige verdediger tegenover Sport1. "Hij doet het echt heel goed. Hij is een jongen die beter wil worden, die luistert en gestuurd kan worden tijdens trainingen. Hij is een speler die veel moed toont en ook nog eens goed kan improviseren. Dat heb je vandaag de dag nodig op topniveau en dat doet hij erg goed."

'Hij is een echte diamant'

Davies liet onlangs op de officiële site van de Bundesliga weten zich erg prettig te voelen in zijn nieuwe rol bij Bayern. "Het is niet helemaal een nieuwe positie voor mij. Ik heb daar wel eens eerder gespeeld bij Vancouver Whitecaps en de nationale ploeg. Dat ik er nu weer sta, betekent dat ik weer moet leren over het reilen en zeilen op die positie. Ik heb geen voorkeuren. Waar de trainer mij ook neerzet, ik zal altijd honderd procent mijn best doen." Inmiddels heeft Davies 31 wedstrijden voor de hoofdmacht van Bayern achter de rug, waarbij hij 22 keer als linksback fungeerde. Als aanvaller heeft Davies nog geen enkele assist weten te produceren voor Bayern, maar met zijn zes assists als opkomende linksachter heeft hij, in ieder geval in aanvallend opzicht, zijn meerwaarde bewezen.

Davies is dolblij dat hij na zijn droomtransfer naar Europa mee kan draaien op het hoogste niveau. Dat hij vandaag de dag een kleedkamer zou delen met wereldsterren had Davies drie jaar geleden niet kunnen bevroeden. "Ik speel met al deze supersterren en denk soms nog steeds: wow!", zei de Canadees in een podcast van Edmonton Oilers. "Ik kom in de kleedkamer en schud dan de handen van Robert Lewandowski, Philippe Coutinho, Thiago Alcantara en David Alaba. Ik kan het maar niet geloven dat zij mijn ploeggenoten zijn. Ik keek altijd naar deze gasten, het is echt bizar. Toen ik bij Vancouver was, realiseerde ik me dat ik verder kon komen als ik hard zou blijven werken. Dat stopt niet, want ik wil altijd meer. Ik wil ooit de Champions League winnen. Ik wil het liefst alle prijzen winnen. Het is de honger die me vooruit blijft helpen."

Sportief directeur Hasan Salihamidzic is in ieder geval in zijn nopjes met Davies, die nog tot de zomer van 2023 vastligt in Beieren. "We hebben Davies een jaar geleden verwelkomd, want we zagen hem als een van de beste spelers van zijn generatie", aldus de oud-middenvelder tegenover AZ. "De fans hebben lang gewacht op een jonge speler met zoveel snelheid, technische kwaliteiten en een dergelijk fysiek. Hij kan een erg belangrijke speler voor Bayern worden. Davies heeft kwaliteiten die je nauwelijks in de Bundesliga ziet. Hij is zeker een van de snelste spelers die ik ooit heb gezien, misschien wel de snelste. Hij kan overal spelen, waar de coach hem maar wil hebben. Hij is niet alleen voor de toekomst: hij is voor het hier en nu. Hij is een echte diamant."