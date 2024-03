Geduld Bayern raakt op: Davies moet deze week besluit nemen over toekomst

Bayern München wil niet langer wachten op een besluit van Alphonso Davies, zo meldt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports. De Duits recordkampioen deed Davies eerder een contractaanbod, maar deze voldeed niet aan de eisen van de Canadees, die inmiddels ook wordt gelinkt aan een overstap naar Real Madrid.

Bayern deed Davies eerder een contractaanbod, waarbij de linksback kon tekenen tot 2029. Daarbij zou hij naar verluidt veertien miljoen euro per jaar gaan verdienen. Het management van Davies reageerde dat zij een jaarsalaris van twintig miljoen euro verlangden. Bayern wilde daar niet in meegaan.

Davies ging vervolgens in gesprek met Real Madrid. De Koninklijke dacht aan een bedrag van 40 miljoen euro in ruil voor de diensten van Davies, die in München tot medio 2025 vastligt. Transfermarkt schat de waarde van de linksback op 70 miljoen euro.

Bayern wilde niet meegaan in het bod van de Madrilenen en hoopt bij een eventuele overstap 60 miljoen euro te vangen voor de Canadees. Hoewel de Europese grootmachten nog behoorlijk ver uit elkaar liggen, verwacht men in Duitsland en Spanje dat er een deal zal plaatsvinden.

Eind vorige maand maakte The Athletic melding van een mondeling akkoord tussen Davies en Real Madrid. De pijlsnelle vleugelverdediger moet in 2024 of 2025 de overstap maken naar Estadio Santiago Bernabéu. De 44-voudig Canadees international vertrekt het liefst komende zomer al naar de Spaanse hoofdstad, maar dan moeten beide clubs het nog wel eens worden over een transfersom.

Het geduld van Bayern lijkt nu echter op te raken. Ze willen uiterlijk deze week duidelijkheid van Davies. Mocht de linksback niet in willen gaan op het contractaanbod van der Rekordmeister, zal hij deze zomer verkocht worden.

In Madrid zou Davies moeten gaan concurreren met Ferland Mendy. Bayern zoekt op de achtergrond alvast naar een opvolger van de Canadees. Zo werd der Rekordmeister in de voorbije weken gelinkt aan Theo Hernández (AC Milan) en Andy Robertson (Liverpool). De Turkse journalist Ekrem Konur liet eerder ook de naam van Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman vallen, maar het is vooralsnog onbekend of hij daadwerkelijk in beeld is in München.

