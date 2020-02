Ajax als 'bloeddorstige piranha's' tegen Getafe: 'Alle remmen los'

Ajax moet donderdagavond tegen Getafe een 2-0 achterstand zien weg te poetsen. In 1978 stond Dick Schoenaker voor dezelfde opgave in Europees verband. Destijds gingen de Amsterdammers met 2-0 onderuit tegen Athletic Club en werd er voor eigen publiek met 3-0 gewonnen door goals van Ray Clarke (twee) en Sören Leby. “Ik las laatst in het jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan dat we als een stel bloeddorstige piranha’s op Athletic doken. En dat moet Ajax tegen Getafe ook doen”, aldus Schoenaker.

Schoenaker beaamt dat het lastig is om een 2-0 nederlaag goed te maken. “Maar geloof me: het ligt er echt aan hoe de spelers zijn ingesteld. Ik neem aan dat Ajax opnieuw de messen zal hebben geslepen. Wij hadden de steun van 29.500 man in De Meer en de fans zullen opnieuw nodig zijn”, legt de oud-voetballer uit in gesprek met De Telegraaf. Schoenaker zat zich naar eigen zeggen vorige week te verbijten tijdens het duel met Getafe. “Door alle kunstjes die Getafe uithaalde, vond ik het een vervelende ploeg. Dan moet de mindset van de spelers zijn: het gaat niet gebeuren dat dit stelletje antivoetballers doorgaat. Ik vond het overigens ook maar een matig elftal, maar Ajax zat helaas niet goed in de wedstrijd. Daardoor zullen ze nu aan de bak moeten.”

Wanneer Getafe donderdagavond weet te scoren in de Johan Cruijff ArenA, moet de ploeg van Erik ten Hag er vier moeten maken om door te bekeren in de Europa League. “Als iedereen fit en vlijmscherp is, moet het makkelijk kunnen om de nul te houden”, aldus Schoenaker. “Ook omdat Ajax met André Onana een van de beste keepers ter wereld op doel heeft staan. Het doel moet zijn om in elk geval 2-0 te maken en de verlenging te halen. En dan moet je de mazzel hebben dat je in die twee keer vijftien minuten de winnende treffer maakt. Zo niet, dan moet Onana de fans maar gek van blijdschap maken in de strafschoppenreeks.”

Volgens Schoenaker is het een voordeel voor Ten Hag dat hij zich niet al te veel met tactiek bezig hoeft te houden tegen de nummer vijf van Spanje. “Het is vanaf seconde één alle remmen los. Getafe zó onder druk zetten dat ze het niet meer weten en alle ballen de tribune inschieten of inleveren bij een Ajax-speler. Als je voorzichtig doet, gaan zij zich sterker voelen en worden alle trucs weer uit de kast gehaald. Dus: er vol op kletsen”, zo klinkt het advies van het huidige bestuursraadslid van Ajax.