Serie A laat titelkraker zonder publiek spelen na uitbraak coronavirus

In Italië worden aankomend weekend opnieuw zes wedstrijden zonder publiek gespeeld, zo bevestigt Minister van Sport Vincenzo Spadafora. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is ervoor gekozen om duels in een aantal Noord-Italiaanse regio's zonder de aanwezigheid van supporters af te werken. Nadat deze maatregelen afgelopen weekend al golden in Lombardije, Veneto en Piemonte, is er voor de aankomende speelronde gekozen om ook in Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romanga en Ligurië zonder publiek te spelen.

In Italië zijn inmiddels zeven personen overleden aan het coronavirus, een verdubbeling ten opzichte van zondag. Ruim 220 mensen zijn besmet met het virus. De uitbraak leidde zondag al tot de verplaatsing van vier wedstrijden in de Serie A. Atalanta - Sassuolo, Torino - Parma, Hellas Verona - Cagliari en Internazionale - Sampdoria werden allemaal uitgesteld; alleen Genoa - Lazio (2-3) en AS Roma - Lecce (4-0) gingen wel door.

Om toch te kunnen blijven voetballen, is er aankomend weekend opnieuw geen publiek aanwezig bij een aantal wedstrijden. Dit geldt onder meer voor de kraker tussen Juventus en Internazionale in Turijn op zondagavond. De Derby d’Italia speelt dit seizoen een grote rol in de titelstrijd, aangezien Juventus slechts een voorsprong van een punt heeft op nummer twee Lazio. Inter, dat wel een wedstrijd tegoed heeft vanwege de maatregelen van afgelopen weekend, heeft zes punten minder dan la Vecchia Signora.

Naast deze topper wordt de Europa League-wedstrijd tussen Inter en Ludogorets van donderdagavond ook zonder publiek afgewerkt. Dat geldt eveneens voor de Serie A-wedstrijden Udinese - Fiorentina (zaterdag), AC Milan - Genoa, Parma - SPAL en Sassuolo - Brescia (alle drie op zondag) en Sampdoria - Hellas Verona (maandag).