Kranten pakken Ajax aan: ‘Zijn basisplek is een kwestie van armoede’

Ajax verloor zondag met 1-0 van Heracles Almelo, terwijl de club donderdag al een 2-0 nederlaag moest incasseren in de Europa League tegen Getafe. De Amsterdammers kunnen bij lange na niet het niveau halen van vorig jaar, zo constateren de Nederlandse kranten een dag na het verlies in Almelo. "De rivalen voelen en ruiken de kwetsbaarheid. De Amsterdamse ongenaakbaarheid is volledig verdwenen", zo stelt de Volkskrant vast over de ploeg van Erik ten Hag.

Volgens het dagblad is Dusan Tadic een schim van vorig seizoen, terwijl winteraanwinst Ryan Babel nooit opvalt met een goede aanname. 'Klaas-Jan Huntelaar weet zijn glorietijd als spits achter zich. Hij maakt nog weleens een doelpunt, maar hem in de basis zetten is een kwestie van armoede', aldus de krant, die een voorhoede met drie dertigers niet de beste reclame vindt voor een club die mondiale bekendheid verwierf dankzij jonge aanvallers.

Ten Hag: 'Dit is een heel slecht perspectief voor de return'

De Volkskrant is ook kritisch op het functioneren van Daley Blind en met name Perr Schuurs. 'Schuurs is een mooie speler, maar de manier waarop hij zich laat wegzetten of inschattingsfouten maakt, is soms bizar. (...) De onzekerheid van Perr Schuurs is schrijnend, al was diens solo prachtig. Schuurs stak het halve veld over, had een schot in gedachten dat hij vroeger in de eerste divisie geregeld liet zien. De bal ging naast.'

De Telegraaf vraagt zich af waarom Ten Hag de combi Dusan Tadic-Donny van de Beek niet in ere herstelt. 'Als spits blonk de Serviër vorig seizoen uit in alle topwedstrijden en dit seizoen is het op de flanken behelpen. Van de Beek was pal achter de routinier misschien wel de beste nummer tien van de Champions League, terwijl hij verder naar achter minder tot zijn recht komt.'

Het Algemeen Dagblad zag een 'ontluisterende' reactie van Ajax in Almelo op de nederlaag tegen het provocerende Getafe. 'Ajax creëerde wel wat kansen, maar dwong nooit een overwinning af. En het pijnlijkste: het kwam niet eens als een verrassing. Het ongenaakbaar geachte Ajax van voor de winterstop is ineens een kwetsbaar en modaal elftal.'

Het Parool vindt niet dat de afwezigheid van Hakim Ziyech een excuus kan zijn voor de nederlaag tegen Heracles. 'Ook David Neres en Quincy Promes worden al een tijdje node gemist. Vleugelaanvaller Ryan Babel heeft dat duo nog niet kunnen doen vergeten. Tel daarbij op dat Tadic en Van de Beek ook niet de scherpte hebben van vóór de winterstop en het is duidelijk dat Ajax offensief een flinke jas heeft uitgedaan.'