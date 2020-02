Getafe krijgt vier dagen voor return met Ajax flink pak slaag

Getafe heeft een zwakke generale achter de rug voor de return van aanstaande donderdag met Ajax in de zestiende finales van de Europa League. Het elftal van trainer José Bordalás verloor zondagavond, drie dagen na de 2-0 overwinning op eigen veld tegen Ajax, met liefst 0-3 van directe concurrent Sevilla, waar Luuk de Jong een basisplaats had en met een assist belangrijk was. Getafe heeft de derde plaats in LaLiga door het verlies moeten afstaan aan Sevilla, dat na 25 speelrondes één punt meer heeft dan de komende opponent van Ajax.

Bordalás wijzigde zijn elftal vanavond in totaal op drie posities ten opzichte van de Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Ajax. De geschorste Xabier Etxeita Gorritxategi werd centraal achterin vervangen door Chema Rodríguez, Oghenekaro Etebo speelde op het middenveld in plaats van Arambarri Rosa en Deyverson werd ditmaal voorin ondersteund door Jorge Molina, die donderdag Jaime Mata nog voorrang moest verlenen in de basiself.

De nederlaag van Getafe werd ingeleid door gestuntel van Etebo. De middenvelder viel op slag van rust in zijn eigen zestien op het achterwerk, waarna Sevilla kon overnemen via Sergio Reguilón. Die had een lage voorzet in huis op Lucas Ocampos, waarna de Argentijnse spelmaker simpel kon scoren: 0-1.

De 0-2 viel halverwege de tweede helft en kwam op naam van Fernando. De Braziliaan kon van dichtbij binnenwerken, nadat De Jong de bal met een uiterste krachtspanning had voorgebracht uit een vrije trap. Jules Koundé bepaalde daarna de eindstand. Getafe maakte zijn reputatie als slagersploeg vanavond overigens andermaal waar: in totaal slingerde scheidsrechter Estrada Fernández liefst zeven spelers van de thuisploeg op de bon.