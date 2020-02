Fenomeen Erling Braut Haaland benadert wereldrecord met machtige sprint

Erling Braut Haaland maakte dinsdagavond andermaal heel veel indruk bij Borussia Dortmund. De negentienjarige Noorse spits nam tijdens het met 2-1 gewonnen heenduel met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League twee doelpunten voor zijn rekening. Haaland ging verder het internet over met een machtige sprint in de eerste helft, waarmee hij naar nu blijkt niet ver van het wereldrecord op de zestig meter liep.

Volgens Sky Italia overbrugde Haaland 60 meter in 6.64 seconden. Het wereldrecord op de kortste sprintafstand in de atletiek staat momenteel op naam van de Amerikaan Christian Coleman, die de 60 meter in februari 2018 aflegde in 6.34 seconden. Haaland liep dinsdagavond de 60 meter iets langzamer dan het Nederlands record, dat met 6.59 seconden op naam staat van Joris van Gool. De tijd van 6.64 seconden is ook langzamer dan het Noors record, dat met 6.55 seconden in handen is van Jaysuma Saidy Ndure.

Volgens Kristof Terreur, journalist van het Belgische Het Laatste Nieuws, bezet Haaland met zijn tijd van 6.64 seconden de 653e plek op de all-time ranking van de 60 meter sprint. “Ik weet dat ik nog veel kan verbeteren, dat heb je vandaag ook kunnen zien. Ik blijf keihard werken. Tien doelpunten in zeven wedstrijden? Ja, ik probeer mijn uiterste best te doen en zoveel mogelijk te laten zien in deze competitie”, zo reageerde Haaland bescheiden in gesprek met RMC Sport.

“Hij is een echte doelpuntenmaker, pas negentien jaar oud. Maar heel talentvol. Ik denk dat hij in de toekomst heel groot kan worden, want hij heeft veel ruimte voor verbetering. We hopen dat hij zolang mogelijk bij ons blijft, want het is duidelijk dat hij een hele grote kan worden”, zo klinkt het lovend van ploeggenoot Axel Witsel. Opponent Marquinhos zag dat Haaland het verschil maakte. “Hij heeft een neusje voor het doel. Misschien zie je hem niet zoveel in de wedstrijd, maar als de bal komt, staat hij op de juiste plaats.”