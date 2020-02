Perez uit afwijkende mening over transfer Ziyech: ‘Veel mensen vinden dat niet’

Kenneth Perez ziet alleen maar winnaars nu de transfersoap rondom Hakim Ziyech ten einde is gekomen. Ziyech verkast aan het einde van dit seizoen van Ajax naar Chelsea en heeft daarmee zijn transfer naar een Europese topcompetitie eindelijk te pakken. Ajax toucheert op zijn beurt een transfersom van maximal 44 miljoen euro voor de 26-jarige aanvallende middenvelder en daar mag de Amsterdamse club zeker niet over klagen, zo vindt Perez.

De Deense analist bespreekt de zomertransfer van Ziyech zondagavond bij FOX Sports en spreekt van 'een mooie stap' voor de creatieve linkspoot, ondanks dat Chelsea moment 'slechts' vierde staat in de Premier League. "Hij gaat niet naar een club die om het kampioenschap speelt: ze spelen een rond de vierde of vijfde plaats. Maar het is wel een zeer gerespecteerde club", begint Perez zijn verhaal.

"Bovendien is de concurrentie er niet echt extreem. Mason Mount is een speler waar hij mee moet concurreren, maar we schatten Ziyech allemaal wel hoger in. Het is een club die hem graag wil hebben en waar de concurrentie niet moordend is, dus voor hem is het een geweldige stap", vervolgt Perez. De oud-middenvelder van onder meer AZ constateerde de voorbije dagen dat niet iedereen van mening is dat Ajax de hoofdprijs overhoudt aan de verkoop van Ziyech. Hij denkt daar echter anders over. "Voor Ajax vind ik het veel geld. Heel veel mensen vinden van niet, maar ik vind het echt heel veel geld."

Perez is tot slot benieuwd hoe Ziyech bij Chelsea ingepast zal worden door manager Frank Lampard. "De trainer die hem neemt, moet hem wel echt gaan beoordelen op zijn creativiteit en niet op zijn balverlies. Je kunt een trainer tegenkomen die op een gegeven moment voortdurend erop hamert dat je geen balverlies moet lijden. Dan krijg je wel een hele andere Ziyech te zien", waarschuwt de analist.