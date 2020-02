De Boer bekritiseert voormalig Ajax-doelwit: ‘Had dan naar Barcelona gekund’

Diego Lainez stond nog niet zolang geleden in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax. De Mexicaanse aanvaller koos begin 2019 uiteindelijk niet voor de Eredivisie, maar voor een contract bij Real Betis. Frank de Boer vindt het nog steeds jammer dat Lainez destijds Ajax oversloeg. Volgens de trainer van Atlanta United was de stap naar de Amsterdamse club veel beter geweest voor hem.

"Hij ging toen niet naar Ajax omdat hij in Spanje een miljoen meer kon verdienen. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat kan zo zijn", treurt De Boer in een interview met Mediotiempo. "Nu zit hij bij Real Betis en speelt hij geen minuut. Als hij destijds bij Ajax had getekend, had hij twee jaar later mogelijk naar Barcelona gekund." Lainez staat inmiddels op 2 treffers en 2 assists in 29 optredens namens Betis.

"Nu heeft hij een jaar weggegooid en dat wil je niet op die leeftijd", vervolgt De Boer zijn analyse. "Als je vanuit Mexico direct naar La Liga of de Premier League vertrekt, dan is die stap misschien wel te groot." De voormalige Ajax-trainer geeft aankomende talenten advies mee. "Je kunt beter een tussenstop maken in Nederland, zoals Romário en Ronaldo (bij PSV, red.) in het verleden deden. Dan kun je fysiek groeien. Met honderd duels in Nederland achter je naam staan, ben je klaar voor de volgende stap."

De Boer ziet wat betreft Lainez overeenkomsten met Martin Ödegaard, door Real Madrid uitgeleend aan Real Sociedad. "Wij wilden hem kopen met Ajax, maar hij koos voor Real", blikt de coach terug op zijn periode in de Johan Cruijff ArenA. "Hij speelt nu heel goed bij Sociedad, maar eerst moest hij langs Vitesse en een paar andere clubs. Ik begrijp daar niets van. Je hebt zaakwaarnemers die alleen kijken naar wat ze kunnen verdienen."