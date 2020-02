Jürgen Klopp toont medelijden: ‘Het was een shock, het spijt me voor ze’

De UEFA schokte de voetbalwereld vrijdagavond door bekend te maken Manchester City voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal, vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De regerend landskampioen moet tevens een boete van dertig miljoen euro betalen en is een dag later nog altijd onderwerp van gesprek in Engeland. Jürgen Klopp heeft zelfs te doen met the Citizens.

De Duitse manager van Liverpool geeft zaterdagavond na het uitduel van Liverpool met Norwich City (0-1 overwinning) toe dat de sanctie van de UEFA voor de club van trainer Josep Guardiola hem verraste. "Het was een shock toen ik het nieuws hoorde. Iemand stuurde me een artikel door. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe zulke dingen werken, maar wat ik erover kan zeggen is dat Manchester City sensationeel voetbal speelt sinds ik hier ben. Ik bewonder wat ze doen en wat Pep doet", zegt Klopp tegenover diverse Engelse media.

"Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is voor de sportmensen bij Manchester City. Ze moeten ermee omgaan. Ik weet niet precies wat er gebeurd is dat heeft geleid tot deze straf. Manchester City zal natuurlijk in beroep gedaan en ik kan me voorstellen dat er op enig moment meer informatie zal volgen", vervolgt de oefenmeester van Liverpool. "Om eerlijk te zijn spijt het me voor Pep en de spelers: zij hebben sowieso niets fout gedaan. Ze hebben fantastisch gespeeld en geholpen om de competitie beter te maken. Maar uiteindelijk moet je de regels accepteren. We zullen zien wat er gaat gebeuren."

Over de overwinning van Liverpool op Norwich City is Klopp als vanzelfsprekend tevreden. De ongenaakbare koploper van de Premier League speelde geen grootse wedstrijd op bezoek bij de hekkensluiter, maar trok door een laat doelpunt van invaller Sadio Mané uiteindelijk toch aan het langste eind. Mané maakte zijn rentree na een afwezigheid van bijna een maand, vanwege blessureleed. "Het was ideaal voor Sadio om vandaag minuten te maken en hij lijkt er weer klaar voor. Het helpt als je vanaf de bank kwaliteit kunt inbrengen. Sadio had vandaag kunnen starten, maar ik wilde zekerheid met het oog op dinsdag", aldus Klopp, refererend aan de Champions League-wedstrijd die Liverpool aankomende week zal spelen op bezoek bij Atlético Madrid.