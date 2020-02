De Boer relativeert sentiment over transfersom Ziyech en wijst op duo

Hakim Ziyech is hard op weg van Ajax naar Chelsea, zo berichtten vrijwel alle nationale en internationale media woensdag in navolging van De Telegraaf. De 26-jarige aanvallende middenvelder maakt vrijwel zeker aankomende zomer de overstap naar de Engelse grootmacht en levert Ajax naar verluidt circa 45 miljoen euro op. Volgens Ronald de Boer toucheert de Amsterdamse club een 'prima bedrag' voor Ziyech.

Ziyech leek afgelopen zomer al op weg naar de uitgang bij Ajax, maar bleef de club toen uiteindelijk trouw. De Boer veronderstelt dat die geste van de Marokkaans international er aan heeft bijgedragen dat Ajax nu water bij de wijn heeft gedaan tijdens de onderhandelingen met Chelsea. "Het is geven en nemen en uiteindelijk zijn ze op dit bedrag uitgekomen", vertelt de analist vanavond bij FOX Sports.

Afgelopen seizoen was Ziyech samen met onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt een van de grote blikvangers bij Ajax. De Jong verkaste in de zomer uiteindelijk voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona, terwijl De Ligt in dezelfde transferperiode voor ongeveer 75 miljoen euro overstapte naar Juventus. De Boer vindt die transfersommen echter niet per se graadmeters en relativeert het sentiment dat onder veel mensen heerst rondom de relatief lage transfersom van Ziyech. "Heel veel mensen denken: Ziyech is toch onze topspeler, maar Frenkie en De Ligt gingen voor meer weg. Die twee waren toch respectievelijk vier en zes jaar jonger. Dat scheelt natuurlijk ongelooflijk veel", stipt de oud-middenvelder aan. "Dat in ogenschouw nemend denk ik dat dit een prima bedrag is."

Sportief gezien staat Ziyech in elk geval voor een fraaie stap in zijn carrière, zo denkt De Boer. "Het was altijd boring Chelsea, maar dat is allang niet meer zo, zeker niet meer met Frank Lampard als trainer. Ze spelen heel leuk voetbal, een beetje waar Ziyech ook van houdt. Hij moet het allemaal nog laten zien, maar de voorwaarden zijn er dat hij ook daar succesvol zal zijn. Het is een geweldige transfer. Mooie stad ook, er is niets mis mee."