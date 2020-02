Op een na minst gepasseerde doelman van Europa verlengt bij AZ

De toekomst van Marco Bizot ligt bij AZ. De nummer twee van de Eredivisie maakt dinsdagmiddag bekend dat het contract van de keeper is opengebroken en met één jaar is verlengd. Bizot ligt nu tot de zomer van 2022 vast in Alkmaar. AZ prijst zich bijzonder gelukkig met Bizot, die 'een van de minst gepasseerde keepers van Europa' wordt genoemd op de clubsite.

Bizot werd dit seizoen negen keer gepasseerd in de Eredivisie; volgens AZ slikte alleen Liverpool-doelman Alisson Becker minder tegendoelpunten (zes) in een landelijke competitie in Europa. Bovendien evenaarde Bizot in het kalenderjaar 2019 een bijna vijftig jaar oud landelijk record van Heinz Stuy: die hield in 1979 in dienst van Ajax 31 keer de nul in officiële wedstrijden en Bizot deed datzelfde in 2019.

Bizot verliet Racing Genk in 2017 voor AZ en stond sindsdien 115 keer onder de lat in officiële wedstrijden. Liefst 56 keer, bijna de helft van zijn optredens, was hij goed voor een clean sheet. "Ja, ik zit hier al vrij lang. Waarom klikt het zo goed? Omdat het gevoel hier gewoon ultiem is. De connectie met de club, de fans en de omgeving. Dat is gewoon optimaal", legt hij uit.

"In tweeënhalf jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik ben een betere keeper en een beter mens geworden", zegt Bizot over zichzelf. Directeur voetbalzaken Max Huiberts noemt hem een 'heel stabiele factor' in het team van AZ. "We zijn dus blij dat we met zijn contract hebben kunnen verlengen. Hij kwam al als een ervaren keeper bij ons binnen maar heeft zich nog steeds kunnen ontwikkelen. Het is echt een professional."