Marco Bizot gooit EK-kansen te grabbel met gruwelijke blunder

Marco Bizot heeft zichzelf zondag een slechte dienst bewezen inzake zijn EK-kansen. De doelman van Stade Brest ging gruwelijk in de fout in het duel met Stade Rennes, waarmee hij zijn ploeg een tegentreffer bezorgde. Die brak Brest uiteindelijk niet op: na een krankzinnig duel werd het uiteindelijk 4-5 in het Roazhan Park.

Bizot is een van de doelmannen die mag hopen op een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman. Door zijn goede vorm dit seizoen behoorde hij afgelopen interlandperiode nog tot het keeperstrio bij Oranje.

Hoewel dat mogelijk ook met de blessure van Feyenoorder Justin Bijlow te maken had, lijken Bizots kansen op een EK nu écht geslonken. De enkelvoudig international zat zondag gruwelijk mis bij een tegentreffer.

Bizot... ??

De Nederlander kan de bal niet goed verwerken en krijgt binnen 10 minuten een tweede doelpunt om z'n oren ??#ZiggoSport #Ligue1 #SRFCSB29 pic.twitter.com/SkWPYLTlKP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 28, 2024

Bij een 1-0 stand in de negende minuut bracht Rennes-middenvelder Désiré Doué de bal voor in het vijandige strafschopgebied. Daar dook Bizot naar het voorwerp toe, maar greep volledig mis. De bal bleef daardoor liggen voor Arnaud Kalimuendo, die voor een leeg doel kon binnentikken.

Bizot kon zichzelf wel voor zijn kop slaan, ook met het oog op de ranglijst. Brest is namelijk nog volop in de race voor Champions League-voetbal. Les Pirates stonden vóór zondag nog derde, goed voor directe kwalificatie voor het miljardenbal. Plek vier, de nieuwe klassering bij een nederlaag, geeft ‘slechts’ recht op de derde voorronde.

Het mocht dan een pleister op de wonden zijn: Bizots collega aan de overkant ging even later óók in de fout. Rennes-goalie Steve Mandanda sloeg een voorzet recht in de voeten van Steve Mounié, die de bal daarop tegen het net deed caramboleren. Dat betekende wel de ommekeer voor Brest. In de negen minuten na de pauze draaide de ploeg van Eric Roy het volledig om.

Brest werd nog in het zadel geholpen door Rennes-verdediger Warmed Omari, die de bal bij een voorzet achter zijn eigen doelman werkte. Even later zorgde Martín Satriano voor de voorsprong. De 2-4 van Mahdi Camara – een fraaie volley – leek voldoende te zijn voor Brest, maar niets bleek minder waar. Arthur Theate zorgde razendsnel voor de aansluitingstreffer, waarna Martin Terrier met een slimme reactie op een vrije trap een punt leek veilig te stellen voor Rennes.

Toch ging Brest er nog met de zege vandoor. Inmiddels was de zesde minuut van de extra tijd aangebroken, toen Lilian Brassier de bal tegen de touwen werkte. Daardoor blijft Brest derde, op twee punten afstand van nummer twee AS Monaco. Er zijn nog zeven speelronden te gaan in de Ligue 1.

