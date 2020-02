Lionel Messi en Frenkie de Jong schitteren in zege van Barcelona

Barcelona heeft zondagavond aan het zelfvertrouwen gewerkt. Het team van Quique Setién hield drie punten over aan het altijd lastige uitduel met Real Betis, mede dankzij drie assists van Lionel Messi én een doelpunt van Frenkie de Jong: 2-3. De Nederlander poetste al vroeg in de wedstrijd de nog vroegere openingsgoal van de thuisploeg weg. Door de overwinning blijft de achterstand van Barcelona op Real Madrid, dat zelf met 1-4 van Osasuna won, drie punten bedragen. Op 1 maart staat de Clásico in Madrid op het programma.

Een ongelukkig moment van Clément Lenglet leidde al na een paar minuten de 1-0 van Real Betis in. De verdediger blokkeerde met zijn hand een schot van Nabil Fekir en scheidsrechter José María Sánchez Martínez wees na overleg met de VAR naar de stip. Sergio Canales faalde niet vanaf elf meter en passeerde Marc-André ter Stegen. Barcelona had maar een paar minuten nodig om de achterstand weg te poetsen. De Jong zette vanaf zijn eigen helft zelf een aanval op en drong het strafschopgebied binnen, een actie die niet onopgemerkt bleef bij Lionel Messi. De heerlijke pass van de Argentijn werd door De Jong met de borst aangenomen, waarna hij de bal in één keer van dichtbij achter Joël Robles schoot: 1-1.

Na ruim twintig minuten voorkwam Robles op knappe wijze dat Messi in een één-tegen-één situatie tot scoren kwam en dat was een belangrijke redding. Drie minuten later nam Betis wederom de leiding: Arturo Vidal verloor de bal op het middenveld, waarna het leer hard en laag door Fekir in de rechterhoek werd geschoten. De Fransman was voortdurend een plaag voor de defensie van Barcelona, dat Ter Stegen dankbaar mocht zijn toen Carles Aleña de 3-1 op het scorebord leek te zetten. In de extra tijd van de eerste helft nivelleerde Barcelona alsnog de tussenstand. Na een verre vrije trap van Messi werkte uiteindelijk Busquets de gelijkmaker binnen. Betis beklaagde zich over een overtreding van Lenglet op Marc Bartra, maar daar zag de scheidsrechter noch de VAR iets in.

Barcelona nam na de onderbreking het initiatief en was enkele malen dicht bij de 2-3. Robles verrichtte vlak na rust een heerlijke redding op een schot van Messi en ook na een uur spelen stond de doelman niet toe dat de Argentijn tot scoren kwam. Enkele minuten eerder had Setién een dubbele wissel toegepast: Arthur en Jordi Alba kwamen in het veld voor Vidal en Firpo Junior. Messi bleef Barcelona op sleeptouw nemen en bijna maakte hij een schitterende goal toen hij Robles te ver voor zijn doel zag staan, maar de inzet miste net zijn doel.

Messi kwam weliswaar maar niet tot scoren, maar het voorbereiden van doelpunten ging de vedette maar wat goed af. Na 72 minuten spelen zette Lenglet zijn hoofd tegen een bal uit een vrije trap van de Argentijn en het leer verdween tegendraads in de linkerhoek: 2-3. De sfeer op het veld werd grimmiger en beide teams moesten het duel met tien man afmaken. Fekir kreeg geel voor een overtreding en ontving nog een prent voor protesteren. Twee minuten later ontving Lenglet zijn tweede gele kaart voor een charge op invaller Joaquin. In de slotfase kreeg Barcelona geen strafschop toen Messi stevig werd vastgehouden door Marc Bartra, maar tot verbazing van de Argentijn wees de arbiter niet naar de stip.