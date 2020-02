‘Het is onvolwassen om te denken dat je zo de show kunt stelen tegen Ajax’

Ryan Gravenberch heeft vanwege de vele blessures bij Ajax de afgelopen weken een basisplaats. De jonge middenvelder oogst niet enkel lof met zijn optredens in de hoofdmacht van de Amsterdammers en afgelopen zondag klonken er ook de nodige kritische geluiden na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen PSV. Henk Spaan breekt dinsdag in Het Parool echter een lans voor Gravenberch.

“Je kunt het Gravenberch niet kwalijk nemen dat hij tijdens Ajax - PSV minstens zes keer de bal verloor. Een jongen van zeventien hoort geen basisspeler te zijn”, schrijft hij in zijn column in de krant. Als vergelijkingsmateriaal wijst Spaan naar de zestienjarige Rayan Cherki, die bij Olympique Lyon soms op een basisplaats kan rekenen.

In the Zone | Gravenberch: ‘Ik begon niet zo goed, dat had ook met zenuwen te maken’

“Twee weken geleden speelden ze tegen FC Nantes voor de beker: Cherki maakte de eerste twee goals en gaf de assists voor de derde en de vierde. ‘Niet normaal’, zoals men in het voetbal zegt.” Voor Gravenberch is het volgens Spaan echter moeilijker om zijn ‘tekortkomingen’ te maskeren: “Gravenberch is niet zo’n dribbelaar noch goalgetter, dus we mogen hem op zijn zeventiende niet te hard afvallen.”

Spaan signaleert eenzelfde tendens bij leeftijdsgenoot Mohamed Ihattaren bij PSV, die volgens de columnist op jonge leeftijd ‘te belangrijk’ is gemaakt: “Denken dat je tegen Ajax de show kunt stelen door mensen te poorten, is onvolwassen. Wie vertelt het hem? Ernest Faber niet, Mino Raiola (zijn zaakwaarnemer, red.) niet. En Mark van Bommel mag niet meer appen”, verwijst Spaan naar het vermeende contact dat Ihattaren nog heeft met de ontslagen Van Bommel.