Eiting sloeg met vuist op tafel bij Ten Hag: ‘Het is goed om aan te geven’

Carel Eiting heeft na het trainingskamp van Ajax in Qatar om duidelijkheid gevraagd bij trainer Erik ten Hag. De middenvelder is weer volledig fit na een slepende knieblessure en speelde in de eerste seizoenshelft veel wedstrijden in Jong Ajax. Met oog op de tweede seizoenshelft was Eiting benieuwd naar zijn rol in het eerste elftal en stapte derhalve naar Ten Hag.

Of Eiting de kamer van Ten Hag is binnengelopen en met zijn vuist op tafel heeft geslagen om duidelijkheid te eisen? “Zeker, ik denk dat iedereen dat wel doet”, laat Eiting desgevraagd weten in gesprek met AT5. “Het is ook goed om aan te geven dat je er klaar voor bent en dat de trainer weet hoe je er in staat. Ik heb na het trainingskamp wel gevraagd wat mijn rol is. Dat blijft natuurlijk tussen mij en de trainer. Maar zo spannend is het allemaal niet. Hij zei dat ik op de goede weg ben en het vol moet houden.”

De 21-jarige middenvelder is niet zeker van een vaste basisplaats en moet het vooralsnog doen met invalbeurten. Hij hoopt dit seizoen op meer. “Als ik niet bij de eerste elf zit heerst er natuurlijk teleurstelling", aldus de controlerende middenvelder, die tegen SV Spakenburg in de TOTO KNVB Beker vanuit de basis startte en tegen FC Groningen mocht invallen. "Ik probeer dat dan niet over te brengen op de groep, ik probeer het zo weinig mogelijk te laten zien.” Zondagmiddag neemt Ajax het om 16.45 uur in eigen huis op tegen PSV.