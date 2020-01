PSV sluit deal met AC Milan en heeft Ricardo Rodríguez binnen

PSV heeft zich per direct versterkt met Ricardo Rodríguez. De Zwitserse linksback komt op huurbasis over van AC Milan en maakt het seizoen af in de Eredivisie. PSV heeft geen koopoptie bedongen op de 27-jarige verdediger, die eerder al voor FC Zürich en VfL Wolfsburg speelde. Rodríguez kiest voor PSV met oog op het EK, daar hij bij Milan slechts sporadisch in actie kwam.

Technisch directeur John de Jong haalde afgelopen zomer met Toni Lato en Olivier Boscagli twee linksbacks naar het Philips Stadion, maar beiden voldeden niet aan de verwachtingen. Michal Sadilek werd daarom regelmatig ingezet als linkervleugelverdediger. Met Rodríguez krijgt trainer Ernest Faber nu de beschikking over een ervaren linksback met Champions League-ervaring. Ook Crystal Palace-back Patrick van Aanholt was in beeld bij PSV, maar de Oranje-international bleek een te dure optie.

Rodríguez kwam deze transferperiode al snel in beeld bij PSV. Hij belandde bij Milan op de bank na de komst van Theo Hernández. Naar verluidt levert hij met zijn overgang naar Eindhoven stevig in op zijn salaris van ruim drie miljoen euro. Het EK lijkt het grote doel van de linkspoot. Hij is naar PSV gehaald voor veertien Eredivisie-wedstrijden, daar de ploeg van Faber al is uitgeschakeld in de Europa League en TOTO KNVB Beker. Mogelijk wordt dat aantal nog uitgebreid wanneer PSV in actie moet komen in de play-offs om Europees voetbal.

PSV was in eerste instantie de eerste keus van Rodríguez. Hij werd vervolgens gelinkt aan clubs als Fenerbahçe, Olympique Lyon en Napoli, maar koos uiteindelijk toch voor een transfer naar de Eredivisie. Donderdagochtend stapte hij op het vliegtuig naar Nederland en na het zetten van de handtekeningen sluit hij per direct aan bij de selectie van Faber. Mogelijk maakt hij zondag al zijn debuut namens PSV als de nummer vijf van de competitie op bezoek gaat bij koploper Ajax.

“Na het vertrek van Toni Lato heeft onze selectie geen specifieke linksback meer.", zo laat technisch directeur John de Jong op de website van PSV weten. "We hebben wel een aantal spelers die deze positie in kunnen vullen, maar versterking is gewenst. We wilden graag een specialist mét ervaring. Rodriguez voldoet volledig aan dat profiel.”