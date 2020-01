Arsenal slaat twee keer keihard toe en maakt einde aan bekerdroom Aké

Arsenal heeft maandagavond de achtste finale in de FA Cup bereikt. Het elftal van manager Mikel Arteta won in de vierde ronde met 1-2 van Bournemouth, wat een plaats bij de laatste zestien ploegen oplevert. Buyako Saka had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de bekeroverwinning van the Gunners, die met dertien eindzeges recordhouder zijn in de FA Cup. In de volgende ronde wacht een confrontatie met Portsmouth, zo heeft de loting uitgewezen.

De bezoekers braken al na negen minuten spelen in Bournemouth de ban. Saka schoot de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de linkerbovenhoek, op aangeven van Gabriel Martinelli. Halverwege de eerste helft fungeerde Saka juist als aangever. De vleugelverdediger legde de bal panklaar neer voor Eddie Nketiah, die van dichtbij doelman Mark Travers verschalkte met een geplaatst schot. Het doelpunt werd nog gecheckt door de VAR, maar desondanks niet geannuleerd. Bournemouth, met de weer fitte Nathan Aké in de gelederen, kon daar in de eerste 45 minuten weinig tegenover stellen in aanvallend opzicht, al was Harry Wilson kort voor rust met een hard schot nog gevaarlijk voor de thuisclub.

Bournemouth wilde zeven minuten na rust een strafschop hebben, na een overtreding van Granit Xhaka in zijn eigen strafschopgebied. Na een analyse van de VAR werd echter besloten dat de bal niet op de stip ging. Na een uur spelen had Arsenal tegenslag, toen de geblesseerde Shkodran Mustafi naar de kant moest. Rob Holding nam zijn plaats over in de verdediging van de Londense ploeg. Halverwege de tweede helft zag Jack Simpson een kopbal rakelings langs het doel van Arsenal zeilen. Twintig minuten voor tijd werd de moegestreden Nicolas Pépé afgelost door Dani Ceballos, die Arsenal nog altijd tussentijds wil verlaten.

The Cherries bleven zoeken naar de aansluitingstreffer. Arsenal bleef echter alert verdedigen en zocht zelf naar ruimte achter de verdediging van Bournemouth. Een schot van Dan Gosling werd nog geblokt, na goed voorbereidend werk van Aké. Ver in blessuretijd deed invaller Sam Surridge nog iets terug namens Bournemouth, maar uitschakeling was niet meer te voorkomen, ondanks de bijna tien minuten aan toegevoegde tijd wegens een blessurebehandeling.