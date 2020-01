Ten Hag: ‘Wij hadden onze beste periode nadat hij was gewisseld’

Ajax ging zondagmiddag met 2-1 onderuit tegen FC Groningen en de Amsterdammers traden in het Hitachi Stadion aan met een verrassende opstelling. Vaste doelman André Onana ontbrak met een schouderblessure en werd vervangen door Bruno Varela, terwijl Erik ten Hag ervoor koos om Siem de Jong op de plek van de eveneens geblesseerde Hakim Ziyech te laten spelen. De oefenmeester liet daardoor bijvoorbeeld Carel Eiting in eerste instantie links liggen, maar stelt in gesprek met De Telegraaf wel dat hij niet over een nacht ijs is gegaan in zijn keuze voor De Jong.

“Hij kreeg niet alleen de voorkeur op basis van één wedstrijd tegen Spakenburg (waarin hij een hattrick maakte, red.), maar ook door wat hij heeft laten zien in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en in de trainingen”, legt Ten Hag uit. “De beste periode hadden wij nadat hij was gewisseld. Dat is jammer voor hem.” Ajax kwam in de eerste helft met 1-0 achter en incasseerde in de tweede helft ook nog de 2-0, voordat Donny van de Beek met de aansluitingstreffer een vergeefs slotoffensief in gang zette.

Ryan Babel kreeg voor de rust wel een enorme kans op de gelijkmaker, maar de nieuwkomer slaagde er niet in om de bal van een meter of twee voor de doellijn in het net te krijgen. “Deyovaisio Zeefuik raakte voor mijn gevoel nog net die bal aan, waardoor ik hem niet goed kon raken”, was de reactie van de aanvaller bij NUsport. De Oranje-international vormde samen met Dusan Tadic en Quincy Promes de voorhoede, waarbij er onderling veel gewisseld werd.

“Soms moet je ook een beetje het geluk hebben dat dingetjes net goed vallen. We begonnen slecht en kregen al vrij snel een tegendoelpunt. Dat ging in de koppies spelen. Het ging al een stuk beter in de tweede helft, maar ook nog niet goed genoeg.” Ondanks de nederlaag was er ook goed nieuws voor Babel, die terugkomst van een knieblessure en tegen Groningen voor de eerste keer weer de negentig minuten volmaakte: “Het voelde veel beter dan vorige week tegen Sparta Rotterdam.”