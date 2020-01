Quique Setién verdedigt Frenkie de Jong na verlies: ‘Dat is jouw mening’

Barcelona leed zaterdag op bezoek bij Valencia zijn vierde nederlaag van het seizoen in La Liga. De plichtmatig en matig spelende koploper ging met 2-0 onderuit. Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe trainer Quique Setién, die voor het eerst in competitieverband over Frenkie de Jong kon beschikken. De tegen Granada door een schorsing ontbrekende Nederlander werd zes minuten voor het einde naar de kant gehaald.

De Jong kon zich niet aan de sportieve malaise onttrekken en Setién kreeg op de persconferentie na afloop ook vragen over de ex-speler van Willem II en Ajax. “Of zijn niveau gezakt is? Dat is jouw mening”, reageerde de opvolger van Ernesto Valverde. “Niet alleen hij, maar heel het team kan altijd dingen corrigeren en verbeteren. Soms is het een kwestie van elkaar begrijpen. We hebben het over een geweldige voetballer die gedurende enkele maanden op een bepaalde manier heeft gespeeld.”

“Nu vragen we andere dingen van De Jong. Hij heeft tijd nodig”, benadrukte Setién, die de nederlaag in Oost-Spanje betreurde. “Er zijn bepaalde dingen die de spelers nog niet goed interpreteren of we hebben het wellicht niet goed uitgelegd. Datgene wat we vandaag hebben gezien, vindt niemand van ons leuk. Valencia heeft goed en compact gespeeld en wij moeten qua positionering nog het een en ander verbeteren. We konden niet voor diepgang zorgen en gaven veel passes zonder logica. Daar werken we niet voor, dat moet beter.”

“Het beste was dat we met 0-0 de rust bereikten. In de tweede helft waren we iets beter en konden we in de wedstrijd komen, maar het was niet voldoende.” Setién gaf Valencia hoe dan ook de credits voor de overwinning. “Valencia wist zich enkele keren goed onder de druk uit te voetballen. Ze hebben spelers die pijn doen. Daar werken we aan en dat moet beter. Dat ging tegen Granada goed, maar dat is lastiger met de kwaliteit van Valencia.”