Barcelona lijdt eerste nederlaag onder Quique Setién

Barcelona heeft de eerste nederlaag onder Quique Setién geleden. De regerend landskampioen van Spanje was zaterdag niet opgewassen tegen Valencia, dat voor eigen publiek tweemaal na rust toesloeg: 2-0. Het was aan Marc-André ter Stegen te danken dat de nederlaag in Mestalla niet ruimer uitviel. Frenkie de Jong werd enkele minuten voor tijd vervangen. Door de nederlaag kan Real Madrid zondag drie punten loskomen van de Catalanen: het team van Zinédine Zidane speelt uit tegen Real Valladolid.

In de eerste helft was het balbezit nadrukkelijk voor Barcelona, maar de kansen waren voor Valencia. Het team van Setién was dominant aan de bal, maar had tegelijkertijd moeite met de snelle uitbraken van los Che. Het was aan Marc-André ter Stegen te danken dat de Catalanen zonder schade de rust haalden. Na tien minuten spelen, na een periode waarin Barcelona liefst negentig procent balbezit had, maakte Gerard Piqué een overtreding op José Luis Gayà en ging de bal op de stip. Ter Stegen voorkwam echter een tegendoelpunt door de intenties van Maxi Gómez vanaf elf meter te raden.

Terwijl Jaume Domenech amper in actie hoefde te komen, kende Ter Stegen een drukke eerste helft. Hij voorkwam ternauwernood een eigen doelpunt en na een half uur spelen ging een ziedend schot van Gómez via de Duitser tegen de lat. De rebound van Kévin Gameiro werd door de doelman naast getikt. Ook Francis Coquelin probeerde Ter Stegen van afstand te passeren, maar de Duitser keerde de poging in tweede instantie.

Drie minuten na de onderbreking moest Ter Stegen zich alsnog gewonnen geven. De inzet van Gómez in het strafschopgebied was niet best, maar het leer belandde via Jordi Alba alsnog in het doel van Barcelona: 1-0. Setién opteerde na 55 minuten voor zijn eerste wissel en haalde Arthur naar de kant, ten faveure van Arturo Vidal. Barcelona oogde én was na rust weliswaar gevaarlijker, maar de bezoekers waren minder fortuinlijk in de afronding. Een inzet van Messi streelde de pal en daarna mikte de vedette de bal ook maar net over het doel. Tussendoor voorkwam Gabriel Paulista een mogelijk doelpunt van de Argentijn.

Juist in de periode dat Barcelona, met name Messi, dicht bij een gelijkmaker leek te zijn, sloeg het team van Albert Celades toe. Na een diagonale pass van Ferran Torres plaatste Gómez de bal heerlijk met rechts buiten het bereik van Ter Stegen: 2-0. Het leek zelfs ook nog 3-0 te worden dankzij Gabriel Paulista na een corner, maar de VAR keurde het doelpunt af vanwege vermoedelijk de valpartij van Sergio Busquets. In de slotfase maakten De Jong en Ansu Fati plaats voor Ivan Rakitic en Alex Collado.