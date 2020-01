‘PSV grijpt door opvallende wending toch nog naast Rodríguez’

PSV leek de afgelopen dagen de beste papieren te hebben om Ricardo Rodríguez over te nemen van AC Milan, maar de Eindhovenaren lijken nu toch naast de 27-jarige vleugelverdediger te gaan grijpen. La Gazzetta dello Sport en Sky Italia melden dat de Turkse voetbalbond tóch groen licht heeft gegeven aan Fenerbahçe om Rodríguez tijdelijk over te nemen van AC Milan.

Rodríguez leek afgelopen weken al op weg naar Fenerbahçe, maar de club kreeg vanwege de Financial Fair Play-regels en de slechte financiële situatie een transferverbod opgelegd van de Turkse voetbalbond. Fener heeft echter toch nog goedkeuring gekregen om Rodríguez te huren van AC Milan, al moet er wel een speler verkocht worden. Victor Moses, die weliswaar gehuurd werd van Chelsea, verliet de Turkse topclub afgelopen week, om bij Internazionale aan de slag te gaan. Daarmee is in ieder geval salarisbudget vrijgemaakt bij Fenerbahçe.

In Italië wordt gemeld dat de Turkse voetbalbond al zijn volledige goedkeuring heeft gegeven aan de huurdeal tussen AC Milan en Fenerbahçe, waardoor Rodríguez op korte termijn gepresenteerd zou moeten worden in Istanbul. De Zwitserse vleugelverdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd en kan voor een bedrag van vijf miljoen euro definitief overgenomen worden van i Rossoneri. Sky Italia meldt dat AC Milan met Antonee Robinson van Wigan Athletic zelfs al een opvolger voor Rodríguez binnen heeft.

Het betekent al met al een forse tegenvaller voor PSV, dat zich favoriet waande in de slepende strijd om Rodríguez. Het Eindhovens Dagblad schreef woensdagavond dat PSV een concreet voorstel had neergelegd bij de vleugelverdediger, maar benadrukte tegelijkertijd dat de Eindhovenaren mogelijk nog dagen moesten wachten op een antwoord en dat het riante salaris van Rodríguez in Milaan een struikelblok vormde. Het lijkt er nu op dat PSV alsnog moet doorschakelen in de zoektocht naar een nieuwe linksback.