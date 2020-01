Feyenoord heeft beet: beoogde spits wil alleen maar naar Rotterdam

Als het aan Feyenoord ligt, wordt Robert Bozenik snel aan de selectie toegevoegd. De club uit Rotterdam en MSK Zilina hopen op een snel akkoord, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad donderdagavond. In De Kuip leeft het gevoel dat er een akkoord uit gesleept zal worden en dat de aanvaller alsnog een contract zal ondertekenen.

Volgens De Telegraaf wil Bozenik ondanks de concrete belangstelling van Hamburger SV alleen naar Feyenoord en dat heeft hij aan zijn zaakwaarnemer en de leiding van Feyenoord verteld. Het bestuur van MSK Zilina realiseert zich dat bij een transfer uiteindelijk de speler de keuze bepaalt en niet de club. Feyenoord hervatte vervolgens meteen de gesprekken.

Bozenik ziet voor zichzelf grotere kansen in de Eredivisie dan bij HSV, ook al is hij in eerste instantie de stand-in van Nicolai Jörgensen. Feyenoord wil echter kans maken op Europees voetbal en beschouwt de komst van een tweede spits als pure noodzaak. Met Bozenik speelt Feyenoord meteen in op een eventueel zomers vertrek van Jörgensen.

Voor Bozenik moet een bedrag tussen de vier en vijf miljoen euro worden neergeteld. Hij wordt in Rotterdam-Zuid dan ook gezien als een investering voor de toekomst. Dit seizoen kwam hij voor MSK Zilina tot drie goals in zestien competitieduels. Zijn totale rendement is 19 goals en 6 assists in 58 duels.