Ajax-talent blinkt uit: ‘Ze zeiden dat het hout is waar je tegen aanloopt'

Ajax had woensdagavond geen moeite met Spakenburg en bereikte door een 7-0 overwinning de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Trainer Erik ten Hag gaf een aantal spelers de kans die doorgaans een bijrol hebben bij de koploper van de Eredivisie. Ronald de Boer en Kees Kwakman waren vooral onder de indruk van de manier waarop Carel Eiting en Lassina Traoré zich presenteerden in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Eiting speelde als controlerende middenvelder en maakte een goede indruk op De Boer. “Hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld, dus hij moet ook in zijn ritme komen en vlieguren maken. Hij had 164 balcontacten, het meeste van allemaal en ik denk misschien wel meer dan heel Spakenburg bij elkaar”, aldus de oud-international bij FOX Sports. “Careltje voelde zich als een vis in het water. Hij kreeg natuurlijk alle ruimte. Hij stond op zes, dus alle ballen van links en rechts komen naar je toe. Maar hij heeft daar wel heel veel gevoel voor.”

Ryan Babel en Nathaniel Will blij voor debutant Naci Ünüvar

Traoré scoorde twee keer en fungeerde als sterk aanspeelpunt in de voorhoede van Ajax. “Hij heeft precies gedaan wat je van een spits van Ajax in zo’n wedstrijd verwacht”, aldus Kwakman. “Met zijn rug naar de goal, heel vaak in de zestien. Hij heeft ontzettend vaak de goede keuzes gemaakt en is ook niet al te zelfzuchtig. Als de bal voor kwam of in de zestien was, dan was hij daar. We klaagden wel eens over Dolberg, die in dit soort situaties vaak afwezig was. Nou, hij was continu op zoek naar waar het gevaar was. Naast zijn twee goals was hij ook bij twee andere goals betrokken.”

De Boer vindt de negentienjarige Traoré een fysiek sterke speler. “Hij is ontzettend belangrijk als aanspeelpunt. Hij verliest de bal niet zomaar.” Ook Kwakman is onder de indruk van de fysieke gesteldheid van de talentvolle spits. “Hij speelde laatst tegen FC Volendam en die jongens zeiden: ‘Het is gewoon hout waar je tegen aanloopt.’ Het was nu tegen Spakenburg, maar hij laat ook bij Jong Ajax zien dat hij echt kwaliteiten heeft.”