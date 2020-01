Boskamp: ‘Een tweede jaar voor hem bij Feyenoord? Ja, waarom niet?’

Feyenoord kende dankzij de 3-1 zege op sc Heerenveen een uiterst voortvarende start van 2020. Nicolai Jörgensen was met twee doelpunten uitblinker aan Rotterdamse zijde, tot grote vreugde van Jan Boskamp. De analist laat zich daarnaast positief uit over trainer Dick Advocaat en spreekt de hoop uit dat de opvolger van Jaap Stam er een tweede jaar aan vastplakt in De Kuip.

"Dickie Advocaat een tweede jaar bij Feyenoord? Ja, waarom niet?", vraagt Boskamp zich hardop af in een onderhoud met VTBL. "Je weet wat je aan hem hebt. En zijn uitstraling is gigantisch. Door hem valt ineens zo'n naam als Aleksandr Kokorin (aanvaller van Zenit Sint-Petersburg, red.). Allemaal dankzij zijn contacten." Boskamp vindt dat Feyenoord het voor Advocaat mogelijk moet maken om nieuwe spelers te halen. "Voor komend seizoen zal hij er drie tot vier spelers bij willen. Als Dick zo doorgaat, wordt het alsnog een mooi jaar voor Feyenoord."

Boskamp zag Jörgensen tweemaal toeslaan tegen Heerenveen en de trainer in ruste is naast de doelpunten onder de indruk van de fitheid van de Deense spits. "Hij is zo fit, zo scherp. Hij lijkt wel kilo's afgevallen. Eerst werkte hij minder, nu is hij weer bezig. Knap!" AZ verloor met 1-3 van Willem II, waardoor in de optiek van Boskamp de strijd om de tweede plaats weer helemaal open ligt. Feyenoord ligt momenteel zeven punten achter op AZ. "Feyenoord gaat meedoen. Als alles meezit, kan het nog. Die kleine (Dick Advocaat, red.) doet het geweldig. We hebben onder hem veel punten gepakt (twintig, red.)."

De matige vertoning van Ajax tegen Sparta Rotterdam (2-1) kwam als een verrassing voor Boskamp. Hij zag het elftal van trainer Erik ten Hag namelijk zeer goed spelen in het oefenduel met Club Brugge (3-1) in Qatar. "Dan denk je: die zijn scherp. Maar na het uitvallen van Hakim Ziyech (knieblessure, red.) was er niemand meer met ideeën. En Sparta kreeg nog een paar kansen... Niet normaal", zo luidt het oordeel van Boskamp.