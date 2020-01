Hakim Ziyech wijst favoriete analist aan: ‘Hij is echt, puur, speelt geen rol’

Hakim Ziyech is zeer regelmatig onderwerp van gesprek in voetbalpraatprogramma's. De aanvallende middenvelder van Ajax wordt bijna wekelijks bewierookt in de studio’s van onder meer Veronica Inside, FOX Sports en Studio Voetbal, maar heeft ook zeker enkele kritische volgers. Ziyech onthult zaterdag dat Rafael van der Vaart een van de analisten op televisie is die hem kan bekoren.

In een interview met het Algemeen Dagblad hekelt Ziyech de 'grote poppenkast' die de voetballerij is geworden, 'door alle meningen die iedereen maar moet verkondigen'. Over Van der Vaart is de sterspeler van Ajax echter wel te spreken. "Hij is echt, puur, speelt geen rol", zo vertelt Ziyech over de oud-middenvelder, die regelmatig als analist te zien is bij Studio Voetbal en Ziggo Sport.

Ziyech leerde Van der Vaart vorig seizoen kennen rondom het Champions League-tweeluik van Ajax met Real Madrid. "Vorig seizoen voor het uitduel met Real Madrid zat ik naast hem in het vliegtuig. Hij ging als gast van de club mee. Ik kende hem helemaal niet, maar heb de hele vlucht met hem gesproken. Over van alles. Iemand als Van der Vaart, met zijn geweldige loopbaan, daar kan ik alleen maar u tegen zeggen. Maar hij is gewoon altijd zichzelf, dat voelde ik direct."

Van der Vaart zelf is een fervent bewonderaar van Ziyech. Eind oktober beval hij de middenvelder van Ajax zelfs aan bij zijn oude club Tottenham Hotspur, zo onthulde Van der Vaart na de 4-0 overwinning van Ajax op Feyenoord bij Studio Voetbal. "Ik hoop echt dat hij, en dat meen ik serieus, naar Tottenham Hotspur gaat. Ik heb vandaag een bericht gestuurd. Ik heb gezegd: 'Haal na het seizoen Ziyech.' Ik ben ervan overtuigd dat hij daar echt een sensatie wordt. En ik hun het hem ook."