Ajax voldoet aan grote vraag en komt met innovatieve oplossing

In de Johan Cruijff ArenA is begonnen met de werkzaamheden aan de tribunes die de vier hoekvakken van het Ajax-stadion moeten opvullen. Hierdoor stijgt de capaciteit van het onderkomen in Amsterdam met 880 zitplaatsen. Ajax kan momenteel maximaal 54.990 toeschouwers ontvangen voor een thuiswedstrijd.

De vier hoektribunes moeten voor de start van het EK, op 12 juni, helemaal gereed zijn. Ajax en de directie van de Johan Cruijff Arena willen met de verbouwing voldoen aan de enorm grote vraag naar zitplaatsen. "Elke stoel is er één", zo valt te lezen in een verklaring op de officiële website van het stadion. In de laatste fase van dit seizoen start Ajax met de verkoop van seizoenskaarten voor de jaargang 2020/21, inclusief de in aanbouw zijnde zitplaatsen.

Opvallend detail is dat de nieuwe hoektribunes een beweegbaar deel krijgen, waardoor ze omhoog kunnen. "Zo kunnen buiten de wedstrijden om wagens en materialen, waaronder de grasmatlampen, de ArenA-bak nog in." Ajax speelt in competitieverband nog de nodige duels de aankomende maanden, terwijl de Amsterdammers ook nog actief zijn in de TOTO KNVB Beker en Europa League. Oranje speelt op het EK in de poulefase al zijn drie wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.