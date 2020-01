Pochettino hint naar terugkeer: ‘Dat zijn de beste competities ter wereld’

Maurico Pochettino loodste Tottenham Hotspur afgelopen seizoen naar de finale van de Champions League. Een halfjaar later echter werd de Argentijnse manager ontslagen, na een serie teleurstellende resultaten van de Londense club. Pochettino aast evenwel op een snelle terugkeer in de trainerswereld, met Engeland en Spanje als zijn favoriete bestemmingen.

"Ik heb heel veel geluk gehad dat ik bij Espanyol in Barcelona aan mijn trainersloopbaan ben begonnen. Om daarna in Engeland verder te gaan en daar de taal en een andere cultuur te leren kennen", zo zegt Pochettino tijdens een televisie-evenement van LaLiga. "In Engeland is het voetbal uitgevonden, maar in Spanje wordt ook geweldig voetbal gespeeld en zijn er fantastische trainers. De spelers, coaches en het voetbal uit Spanje van de laatste twintig jaar wordt tegenwoordig als referentiepunt gezien."

"Trainers zoals Gustavo Poyet (met een verleden als speler en trainer in Engeland, red.) en ik proberen altijd de beste uitdagingen aan te gaan", aldus Pochettino, die nog maar eens complimenten uitdeelt aan de competities in Engeland en Spanje. "Dat zijn de twee beste competities ter wereld." Pochettino was uiteindelijk ruim vijf jaar in dienst van Tottenham. Daarvoor diende hij Southampton anderhalf jaar als manager.

Vanwege de tegenvallende resultaten werd Pochettino recentelijk genoemd bij Manchester United, al lijken the Red Devils voorlopig vast te houden aan Ole Gunnar Solskjaer als manager. Ook de link met Barcelona werd gelegd. De Catalaanse grootmacht koos echter eerder deze week voor Quique Setién als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde.