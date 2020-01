‘Ik heb nog nooit gezien dat één speler een team zo getransformeerd heeft’

Virgil van Dijk streek twee jaar geleden neer bij Liverpool, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de absolute grootmachten van het Europese voetbal. The Reds stonden in de afgelopen twee Champions League-finales, waarvan die van vorig jaar gewonnen werd, en stevenen af op hun eerste landstitel sinds 1990. Jamie Redknapp is ervan overtuigd dat Van Dijk op Anfield de boeken in zal gaan als een clublegende.

De voormalige middenvelder van de club trekt in gesprek met de Daily Mail de vergelijking met een van de meest legendarische teams uit de geschiedenis van Liverpool: “De namen in dat geweldige elftal van Liverpool in het seizoen 1987/88 rollen zo van de tong af: John Barnes, Peter Beardsley, John Aldridge, Alan Hansen, Ray Houghton en ga maar door. Ze waren de eerste 29 wedstrijden van het seizoen ongeslagen en werden kampioen.”

“Het Liverpool van 2019/20 is op weg om dit titel ook binnen te halen en hun succes is van achteruit opgebouwd”, gaat hij verder. “Ze hebben met Alisson een betrouwbaar paar handen op doel staan, twee dappere backs met Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson en in het hart van de hele operatie hebben ze hem nog, meneer Virgil van Dijk.”

“Iedereen kan naast de Nederlander spelen er goed uitzien. Ik heb nog nooit eerder gezien dat één speler een team zo wist te transformeren als hij heeft gedaan. Zijn naam zal over dertig jaar een van de eersten zijn die zo van onze tong komt rollen”, sluit Redknapp af. Liverpool gaat momenteel met een voorsprong van veertien punten op nummer twee Manchester City aan kop in de Premier League en speelt aankomende zondag de kraker tegen aartsrivaal Manchester United.